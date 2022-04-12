بوتين يعلق على المجزرة المفترضة في بوتشا الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إن المجزرة المفترضة بحق مدنيين في بلدة بوتشا قرب كييف «أخبار مضللة»، فيما تنفي بلاده حصول إي انتهاكات في أوكرانيا.

وبعدما شبه هذه الاتهامات بتلك المتعلقة باستخدام نظام بشار الأسد أسلحة كيميائية في سورية ضد مدنيين، قال بوتين: «لدينا الأخبار المضللة نفسها في بوتشا». وقالت السلطات الأوكرانية إنها عثرت على عشرات الجثث في تلك المدينة بعد انسحاب القوات الروسية منها في أواخر مارس، وفق وكالة «فرانس برس».

وسبق أن اتهم بوتين خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، السلطات الأوكرانية بالوقوف وراء «الاستفزازات السافرة» في مدينة بوتشا؛ حيث اكتشفت جثث مدنيين عقب انسحاب القوات الروسية منها، كما أفاد الكرملين.

في حين تتهم كييف موسكو بارتكاب «إبادة جماعية» و«جرائم حرب» في مدينة بوتشا، وذلك بعد العثور على جثث عشرات المدنيين، إثر انسحاب القوات الروسية منها، وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارة إلى المدينة «إنها جرائم حرب، وسيصنفها العالم إبادة جماعية».