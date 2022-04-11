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الجيش الأوكراني يتوقع شن هجوم روسي في الشرق «قريبا جدا»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 أبريل 2022, 03:13 مساء
الجيش الأوكراني يتوقع شن هجوم روسي في الشرق «قريبا جدا»
جنود من الجيش الأوكراني أمام دباباتهم. (أرشيفية: الإنترنت).
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توقع الجيش الأوكراني، الإثنين، أن تشن القوات الروسية «قريبا جدا» هجوما واسع النطاق في الشرق، الذي بات أولوية للكرملين، بعد سحب جنوده من شمال البلاد ومن محيط كييف.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الأوكرانية، أولكسندر موتوزيانيك، خلال مؤتمر صحفي، «بحسب معلوماتنا، بات العدو على وشك إتمام الاستعدادات لهجوم على الشرق. سيقع الهجوم قريبا جدا»، وفق وكالة «فرانس برس».

وحذرت سلطات شرق أوكرانيا، الخميس الماضي، أن الأيام المقبلة ستشكل بالنسبة للمدنيين «الفرصة الأخيرة» لإخلاء المنطقة على خلفية مخاوف من هجوم كبير للجيش الروسي.

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وقال حاكم منطقة لوغانسك، سيرغي غايداي، عبر «فيسبوك» إن «الأيام المقبلة قد تكون الفرصة الأخيرة للمغادرة. كل المدن الحرّة في منطقة لوغانسك ترزح تحت نيران العدو»، مشيرًا إلى أن الروس «يقطعون كل مسارات الخروج المحتملة»، وفق وكالة «فرانس برس».

تحذيرات: روسيا للسيطرة على كامل منطقة دونباس شرق أوكرانيا
وتوالت التحذيرات الأسبوع الماضي من استعدادات عسكرية من قبل روسيا لبسط السيطرة على كامل منطقة دونباس. وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي، أن روسيا تعزز صفوفها من أجل «السيطرة على كامل منطقة دونباس»، في شرق أوكرانيا، وإنشاء «جسر بري مع شبه جزيرة القرم» التي ضمتها موسكو العام 2014، وفق الوكالة الفرنسية.

من جهته، أعلن حاكم منطقة لوغانسك، سيرغي غاداي، الأسبوع الماضي، أن القوات الروسية تستعد «لشن هجوم ضخم» على القوات الأوكرانية، مضيفا في رسالة عبر الفيديو: «نرى معدات تصل من اتجاهات مختلفة. نرى الروس يعززون صفوفهم ويتزودون بالوقود (...) نحن ندرك أنهم يستعدون لهجوم ضخم».

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