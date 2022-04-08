Atwasat

16 قتيلا في هجوم استهدف مجموعة عسكرية شمال بوركينا فاسو

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 08 أبريل 2022, 07:08 مساء
16 قتيلا في هجوم استهدف مجموعة عسكرية شمال بوركينا فاسو
جنود من بوركينا فاسو خلال تدريبات في معسكر تدريب قرب واغادوغو، 13 أبريل 2018، (ا ف ب)
alwasat radio

قُتل 12 جنديا على الأقل وأربعة عناصر في فصيل مؤازر للجيش الجمعة في هجوم لمتطرفين مفترضين استهدف مجموعة عسكرية شمال بوركينا فاسو، وفق ما أعلنت هيئة الأركان.

وكانت حصيلة سابقة أوردها مصدر محلي قد أشارت إلى مقتل 12 جنديا على الأقل، حسب وكالة «فرانس برس».

وجاء في بيان هيئة الأركان أن هجوما استهدف الجمعة «المفزرة العسكرية في ناميسينغيما نحو الخامسة فجرا، والحصيلة الأولية تفيد بمقتل 12 عسكريا وأربعة متطوعين» في صفوف فصيل مؤازر للقوات الحكومية، إضافة إلى إصابة 21 عسكريا.

ويدفع المتطوّعون في الفصائل المدنية المؤازرة للجيش الضعيف التدريب والتجهيز أثمانا باهظة في إطار التصدي للمتطرفين في بوركينا فاسو.

وكان مصدر محلي قد أفاد في وقت سابق للوكالة الفرنسية بأن «عددا كبيرا جدا من المسلحين، هم بالتأكيد ارهابيون عناصر في جماعة نصرة الإسلام والمسلمين ينتشرون في المنطقة، هاجموا في وقت مبكر هذا الصباح مجموعة عسكرية» في مقاطعة سانماتينغا.

وأشار المصدر إلى «هجوم انتقامي ردا على عملية عسكرية أوقعت عشرات القتلى في صفوف الإرهابيين» في منطقة قريبة من بارسالوغو، الأسبوع الماضي.

وقال المصدر وهو مسؤول محلي سابق إن «الجيش أسر مقاتلين عديدين في تلك العمليات»، معتبرا أن الدافع لهجوم الجمعة هو «تحريرهم».

وتشهد بوركينا فاسو منذ عام 2015 دوامة عنف نسبت إلى الحركات المتطرفة التابعة لتنظيمي القاعدة وداعش، وأوقعت أكثر من ألفي قتيل في البلاد وأرغمت 1.8 مليون شخص على الفرار من ديارهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هل يشهد العالم «مجاعة»؟.. حرب أوكرانيا تقفز بأسعار الغداء لأعلى مستوى

هل يشهد العالم «مجاعة»؟.. حرب أوكرانيا تقفز بأسعار الغداء لأعلى مستوى
الاتحاد الأوروبي جمد أصولا روسية بقيمة 29.5 مليار يورو

الاتحاد الأوروبي جمد أصولا روسية بقيمة 29.5 مليار يورو
«لوموند» تطلق نسخة إنجليزية للمرة الأولى

«لوموند» تطلق نسخة إنجليزية للمرة الأولى
الكشف عن طاقمي تحكيم مباراتي الاتحاد والأهلي طرابلس في الكونفدرالية

الكشف عن طاقمي تحكيم مباراتي الاتحاد والأهلي طرابلس في الكونفدرالية
«هيونداي» تكشف موعد إطلاق «Palisade» الجديدة

«هيونداي» تكشف موعد إطلاق «Palisade» الجديدة
«طيح سعدك» و«صباح الخير».. إبحار في طرابلس ولهجتها

«طيح سعدك» و«صباح الخير».. إبحار في طرابلس ولهجتها
الفرنسي مارتينيز يقترب من قيادة «فرسان المتوسط»

الفرنسي مارتينيز يقترب من قيادة «فرسان المتوسط»
«فيريرو» تسحب مزيدا من منتجات «كيندر»

«فيريرو» تسحب مزيدا من منتجات «كيندر»
«أطباء بلا حدود» تستنكر إهمال إيطاليا ومالطا بعد وفاة عشرات المهاجرين وإعادة 130 آخرين إلى ليبيا

«أطباء بلا حدود» تستنكر إهمال إيطاليا ومالطا بعد وفاة عشرات المهاجرين وإعادة 130...
برشلونة يتعادل مع فرانكفورت ويؤجل الحسم لمواجهة «كامب نو» بالدوري الأوروبي

برشلونة يتعادل مع فرانكفورت ويؤجل الحسم لمواجهة «كامب نو» بالدوري الأوروبي
انتهت عبر «WTV».. مباراة «خليج سرت 0 - 0 النصر» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «خليج سرت 0 - 0 النصر» في الدوري الممتاز
روسيا تعتبر تعليق عضويتها في مجلس حقوق الإنسان إجراء «غير قانوني»

روسيا تعتبر تعليق عضويتها في مجلس حقوق الإنسان إجراء «غير قانوني»
أنثى ثعلب تثير الذعر قرب الكونغرس الأميركي

أنثى ثعلب تثير الذعر قرب الكونغرس الأميركي
خبير اقتصادي يرد على تصريح سعادة الشامي حول «إفلاس لبنان»

خبير اقتصادي يرد على تصريح سعادة الشامي حول «إفلاس لبنان»
دراغي: علينا الاختيار إما السلام في أوكرانيا أو الغاز الروسي لتشغيل المكيفات

دراغي: علينا الاختيار إما السلام في أوكرانيا أو الغاز الروسي لتشغيل المكيفات
النيابة تعلن ضبط كميات كبيرة من المخدرات مخبأة داخل سيارات مستوردة

النيابة تعلن ضبط كميات كبيرة من المخدرات مخبأة داخل سيارات مستوردة
كندا توافق على مشروع نفطي ضخم مثير للجدل

كندا توافق على مشروع نفطي ضخم مثير للجدل
شاهد «اقتصاد بلس».. حلقة بانورامية عن الأوضاع الاقتصادية في ليبيا

شاهد «اقتصاد بلس».. حلقة بانورامية عن الأوضاع الاقتصادية في ليبيا
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مسؤول تركي: روسيا وأوكرانيا «تودان» عقد مفاوضات جديدة
مسؤول تركي: روسيا وأوكرانيا «تودان» عقد مفاوضات جديدة
نحو 700 شخص قتلوا في تشيرنيهيف منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا
نحو 700 شخص قتلوا في تشيرنيهيف منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا
50 قتيلا في حصيلة جديدة للهجوم على محطة كراماتورسك في أوكرانيا
50 قتيلا في حصيلة جديدة للهجوم على محطة كراماتورسك في أوكرانيا
روسيا تطرد 45 دبلوماسيا بولنديا ردا على تدابير مماثلة
روسيا تطرد 45 دبلوماسيا بولنديا ردا على تدابير مماثلة
فون دير لايين وبوريل يزوران بوتشا في أوكرانيا
فون دير لايين وبوريل يزوران بوتشا في أوكرانيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
واشنطن تشعر «بخيبة أمل عميقة» بسبب زيارة الرئيس السوري إلى الإمارات
واشنطن تشعر «بخيبة أمل عميقة» بسبب زيارة الرئيس السوري إلى ......
3 دول آسيوية تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال والأحد أول أيام رمضان
3 دول آسيوية تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال والأحد أول أيام رمضان...
الجيش الروسي يعلن أنه سيركز من الآن فصاعدا على «تحرير» شرق أوكرانيا
الجيش الروسي يعلن أنه سيركز من الآن فصاعدا على «تحرير» شرق ......
كييف: واشنطن لا تعارض تسليمنا مقاتلات بولندية
كييف: واشنطن لا تعارض تسليمنا مقاتلات بولندية...
زيلينسكي لوسائل إعلام روسية: قضية «حياد» أوكرانيا «يتم درسها بعمق»
زيلينسكي لوسائل إعلام روسية: قضية «حياد» أوكرانيا «يتم درسها......
المزيد
16 قتيلا في هجوم استهدف مجموعة عسكرية شمال بوركينا فاسو
16 قتيلا في هجوم استهدف مجموعة عسكرية شمال بوركينا فاسو...
بايدن يتهم روسيا بارتكاب «فظاعة مروّعة» في كراماتورسك
بايدن يتهم روسيا بارتكاب «فظاعة مروّعة» في كراماتورسك...
لندن تعزز مساعدتها العسكرية لأوكرانيا بعد الهجوم على كراماتورسك
لندن تعزز مساعدتها العسكرية لأوكرانيا بعد الهجوم على ......
فون دير لايين وبوريل يزوران بوتشا في أوكرانيا
فون دير لايين وبوريل يزوران بوتشا في أوكرانيا...
روسيا تطرد 45 دبلوماسيا بولنديا ردا على تدابير مماثلة
روسيا تطرد 45 دبلوماسيا بولنديا ردا على تدابير مماثلة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط