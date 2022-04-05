«رويترز»: ‬الاتحاد الأوروبي سيقترح عقوبات كاسحة جديدة على روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

ستقترح المفوضية الأوروبية على دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، فرض «عقوبات كاسحة جديدة» على روسيا.

ونقلت وكالة «رويترز»، عن مصدر في الاتحاد، لم تسمه، إن العقوبات الجديدة تشمل فرض حظر على واردات الفحم والمطاط والكيماويات ومنتجات أخرى من روسيا تصل قيمتها إلى تسعة مليارات يورو سنويًا.

وقال المصدر إن الاتحاد الأوروبي يقترح أيضًا حظر صادرات إلى روسيا بقيمة عشرة مليارات يورو أخرى سنويًا.

وتتضمن تلك الصادرات أشباه الموصلات وأجهزة الكمبيوتر وتكنولوجيا الغاز الطبيعي المسال وغيرها من المعدات الكهربائية ومعدات النقل.