Atwasat

«رويترز»: ‬الاتحاد الأوروبي سيقترح عقوبات كاسحة جديدة على روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 أبريل 2022, 12:56 مساء
«رويترز»: ‬الاتحاد الأوروبي سيقترح عقوبات كاسحة جديدة على روسيا
علم الاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، (أرشيفية: ا ف ب)
alwasat radio

ستقترح المفوضية الأوروبية على دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، فرض «عقوبات كاسحة جديدة» على روسيا.

ونقلت وكالة «رويترز»، عن مصدر في الاتحاد، لم تسمه، إن العقوبات الجديدة تشمل فرض حظر على واردات الفحم والمطاط والكيماويات ومنتجات أخرى من روسيا تصل قيمتها إلى تسعة مليارات يورو سنويًا.

وقال المصدر إن الاتحاد الأوروبي يقترح أيضًا حظر صادرات إلى روسيا بقيمة عشرة مليارات يورو أخرى سنويًا.

وتتضمن تلك الصادرات أشباه الموصلات وأجهزة الكمبيوتر وتكنولوجيا الغاز الطبيعي المسال وغيرها من المعدات الكهربائية ومعدات النقل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - جهود حل الأزمة الليبية

كاركاتير حليم - جهود حل الأزمة الليبية
تجارة الكبتاغون المخدر تجاوزت 5 مليارات دولار بالشرق الأوسط خلال 2021

تجارة الكبتاغون المخدر تجاوزت 5 مليارات دولار بالشرق الأوسط خلال 2021
شقيقة زعيم كوريا الشمالية تهدد سول بـ«النووي» حال تعرض بلادها لهجوم

شقيقة زعيم كوريا الشمالية تهدد سول بـ«النووي» حال تعرض بلادها لهجوم
ميلان يهدر فرصة تعزيز صدارته للدوري الإيطالي

ميلان يهدر فرصة تعزيز صدارته للدوري الإيطالي
شاهد.. «وسط الخبر» يناقش: من يتحمل مسؤولية التجاوزات المالية بقطاع الصحة؟

شاهد.. «وسط الخبر» يناقش: من يتحمل مسؤولية التجاوزات المالية بقطاع الصحة؟
نجم «ليفربول»: سأجعل كأس العالم ذكرى لا تنسى لفان غال المريض

نجم «ليفربول»: سأجعل كأس العالم ذكرى لا تنسى لفان غال المريض
البيت الأبيض: روسيا «ستركز هجومها» الآن على شرق أوكرانيا ومناطق معينة في جنوبها

البيت الأبيض: روسيا «ستركز هجومها» الآن على شرق أوكرانيا ومناطق معينة في جنوبها
مصادرة يخت ثري روسي مقرب من بوتين في إسبانيا بطلب من واشنطن

مصادرة يخت ثري روسي مقرب من بوتين في إسبانيا بطلب من واشنطن
تحذير خطير للبشرية.. الأمم المتحدة تدعو إلى خفض استهلاك الفحم والغاز والنفط بنسبة 60% بحلول العام 2050

تحذير خطير للبشرية.. الأمم المتحدة تدعو إلى خفض استهلاك الفحم والغاز والنفط ...
ماذا يعني تصريح نائب رئيس الحكومة اللبناني حول إفلاس الدولة؟

ماذا يعني تصريح نائب رئيس الحكومة اللبناني حول إفلاس الدولة؟
27- تهاليل المعارضة فرار ورحيل

27- تهاليل المعارضة فرار ورحيل
رئيس البلدية: مدينة ماريوبول الأوكرانية دمرت بنسبة 90%

رئيس البلدية: مدينة ماريوبول الأوكرانية دمرت بنسبة 90%
ألمانيا تعتبر من المستحيل الاستغناء عن الغاز الروسي في «الوقت الراهن»

ألمانيا تعتبر من المستحيل الاستغناء عن الغاز الروسي في «الوقت الراهن»
دراسة: بعض الأسماك تتمتع بقدرات حسابية

دراسة: بعض الأسماك تتمتع بقدرات حسابية
هل يتوقف ارتفاع أسعار السلع؟ وما هو مستقبل الدولار كآلية تسعير عالمية؟

هل يتوقف ارتفاع أسعار السلع؟ وما هو مستقبل الدولار كآلية تسعير عالمية؟
مع صعود أسعار النفط العالمية.. محلل: لا شيء يعوض الخام الروسي

مع صعود أسعار النفط العالمية.. محلل: لا شيء يعوض الخام الروسي
متطوعون ليبيون لصيانة المصاحف في رمضان

متطوعون ليبيون لصيانة المصاحف في رمضان
كاركاتير خيري - الاعتمادات والأسعار في ليبيا

كاركاتير خيري - الاعتمادات والأسعار في ليبيا
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
البيت الأبيض: روسيا «ستركز هجومها» الآن على شرق أوكرانيا ومناطق معينة في جنوبها
البيت الأبيض: روسيا «ستركز هجومها» الآن على شرق أوكرانيا ومناطق ...
واشنطن: فرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا «خلال الأسبوع الحالي»
واشنطن: فرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا «خلال الأسبوع الحالي»
زيلينسكي يلقي كلمة أمام مجلس الأمن غداة زيارته بوتشا
زيلينسكي يلقي كلمة أمام مجلس الأمن غداة زيارته بوتشا
شقيقة زعيم كوريا الشمالية تهدد سول بـ«النووي» حال تعرض بلادها لهجوم
شقيقة زعيم كوريا الشمالية تهدد سول بـ«النووي» حال تعرض بلادها ...
الدنمارك تطرد 15 دبلوماسيا روسيا بتهمة التجسس
الدنمارك تطرد 15 دبلوماسيا روسيا بتهمة التجسس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
واشنطن تشعر «بخيبة أمل عميقة» بسبب زيارة الرئيس السوري إلى الإمارات
واشنطن تشعر «بخيبة أمل عميقة» بسبب زيارة الرئيس السوري إلى ......
«الخارجية الروسية»: موسكو باشرت إجراءات «الخروج من مجلس أوروبا»
«الخارجية الروسية»: موسكو باشرت إجراءات «الخروج من مجلس ......
زعيم الشيشان يعلن انتقال ألف متطوع من بلاده إلى أوكرانيا للقتال مع الروس
زعيم الشيشان يعلن انتقال ألف متطوع من بلاده إلى أوكرانيا ......
3 دول آسيوية تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال والأحد أول أيام رمضان
3 دول آسيوية تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال والأحد أول أيام رمضان...
الجيش الروسي يعلن أنه سيركز من الآن فصاعدا على «تحرير» شرق أوكرانيا
الجيش الروسي يعلن أنه سيركز من الآن فصاعدا على «تحرير» شرق ......
المزيد
«رويترز»: ‬الاتحاد الأوروبي سيقترح عقوبات كاسحة جديدة على روسيا
«رويترز»: ‬الاتحاد الأوروبي سيقترح عقوبات كاسحة جديدة على ......
زيلينسكي يشبه أوكرانيا بـ«إسرائيل كبيرة» مع تصدر الأمن أولوياتها
زيلينسكي يشبه أوكرانيا بـ«إسرائيل كبيرة» مع تصدر الأمن ......
إيطاليا تطرد 30 دبلوماسيا روسيا بسبب «مخاوف أمنية».. وموسكو تتوعد بالمثل
إيطاليا تطرد 30 دبلوماسيا روسيا بسبب «مخاوف أمنية».. وموسكو ......
الدنمارك تطرد 15 دبلوماسيا روسيا بتهمة التجسس
الدنمارك تطرد 15 دبلوماسيا روسيا بتهمة التجسس...
شقيقة زعيم كوريا الشمالية تهدد سول بـ«النووي» حال تعرض بلادها لهجوم
شقيقة زعيم كوريا الشمالية تهدد سول بـ«النووي» حال تعرض ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط