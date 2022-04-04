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البيت الأبيض: روسيا «ستركز هجومها» الآن على شرق أوكرانيا ومناطق معينة في جنوبها

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 أبريل 2022, 09:59 مساء
البيت الأبيض: روسيا «ستركز هجومها» الآن على شرق أوكرانيا ومناطق معينة في جنوبها
مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان. (أ ف ب)
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قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جايك ساليفان، الإثنين، إن روسيا «تقوم بإعادة تموضع لقواتها بهدف تركيز هجومها على شرق أوكرانيا ومناطق في جنوبها».

ورأى أن «روسيا حاولت إخضاع أوكرانيا بكاملها وفشلت. الآن ستحاول السيطرة على أجزاء معينة من البلاد»، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة الجديدة من الهجوم الروسي «قد تستمر أشهرًا أو أكثر»، بحسب «فرانس برس».

 هجوم ضخم ضد القوات الأوكرانية
وأعلن حاكم منطقة لوغانسك في شرق أوكرانيا سيرغي غاداي، في وقت سابق اليوم، أن القوات الروسية تستعد «لشن هجوم ضخم»على القوات الأوكرانية. وقال في رسالة عبر الفيديو: «نرى معدات تصل من اتجاهات مختلفة. نرى الروس يعززون صفوفهم ويتزودون بالوقود (...) نحن ندرك أنهم يستعدون لهجوم ضخم».

-  مقتل 10 مدنيين في قصف بجنوب أوكرانيا
-  زيلينسكي يزور بوتشا بعد اتهام القوات الروسية بارتكاب «مجزرة» فيها

دعت الدول الغربية، الإثنين، إلى فتح تحقيق بارتكاب قوات روسية «جرائم حرب» في منطقة كييف، في تهم نفت موسكو صحتها فيما، وصفتها أوكرانيا بأنها «إبادة جماعية».

وأعربت دول غربية عدة والأمم المتحدة عن إدانتها للمشاهد الواردة من بوتشا التي زارها الرئيس الأوكراني، الإثنين، الواقعة في ضواحي كييف بعد انسحاب القوات الروسية منها، التي أظهرت جثثًا عدة لمدنيين في الطرق أو في مقابر جماعية.

جرائم حرب وانتهاكات خطرة للقانون الإنساني الدولي
ونددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليه، بالمشاهد «المروعة»، واعتبرت أن المعلومات الواردة «تثير تساؤلات خطرة ومقلقة حول احتمال وقوع جرائم حرب وانتهاكات خطرة للقانون الإنساني الدولي»، داعية إلى «الحفاظ على كل الأدلة».

والإثنين دعا الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى «محاكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب» بعد اكتشاف الكثير من الجثث بملابس مدنية في بوتشا قرب كييف، وقال للصحفيين إنه يريد فرض «عقوبات إضافية» على روسيا.

وجدد الرئيس الأميركي التأكيد أنه يعتبر نظيره الروسي فلاديمير بوتين «مجرم حرب»، مشددًا على ضرورة «محاسبته». وبحث الاتحاد الأوروبي، الإثنين، في فرض عقوبات إضافية على روسيا، وهو ما تطالب به خصوصًا فرنسا وألمانيا.

وأعلن الاتحاد الأوروبي تشكيل «فريق تحقيق مشترك مع أوكرانيا لجمع الأدلة والتحقيق في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسان».  ويسعى الاتحاد الأوروبي خصوصًا إلى توحيد الجهود مع المحكمة الجنائية الدولية التي تنظر، منذ الثالث من مارس، في شبهات بشأن ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، «يجب ألا يفلت مرتكبو هذه الجرائم الفظيعة من العقاب».

والإثنين، زار زيلينسكي بوتشا، حيث ندد بـ«جرائم حرب» وقعت و«سيتم الاعتراف بأنها إبادة جماعية»، وهو ما كان قد أشار إليه في وقت سابق رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ونظيره البولندي ماتيوش مورافيتسكي.

 رصاصة في الرأس 
وفي بوتشا، قال زيلينسكي مرتديًا سترة واقية من الرصاص ومحاطًا بعسكريين:، «في كل يوم عندما يدخل مقاتلونا الأراضي ويستعيدونها تشهدون ما يحصل». وقال زيلينسكي إن «آلاف الأشخاص» تعرضوا «للتعذيب والقتل» على أيدي الروس مشيرًا إلى «تقطيع الأطراف واغتصاب النساء وقتل الأطفال».

من جهتها، شددت ليوديملا دينيسوفا امفوضة حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني على أن الجنود الأوكرانيين الذين وقعوا في قبضة الجيش الروسي وأُفرج عنهم أخيرًا تحدثوا عن «معاملة غير إنسانية» تعرضوا لها في الأسر.

ونفت روسيا على لسان الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بشكل «قاطع»، كل الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب «إبادة جماعية» في أوكرانيا، داعيًا القادة الأجانب إلى عدم توجيه «اتهامات متسرعة» إلى موسكو و«الاستماع على الأقل إلى الحجج الروسية».

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