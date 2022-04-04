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مقتل 10 مدنيين في قصف بجنوب أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 أبريل 2022, 09:29 مساء
مقتل 10 مدنيين في قصف بجنوب أوكرانيا
جنود أوكرانيون وسط مبنى مدمر، نتيجة الحرب الروسية. (مجلة تايم الأميركية)
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قُتل 10 مدنيين وأُصيب 46 على الأقل اليوم الإثنين، في عمليات قصف استهدفت ميكولاييف الواقعة في جنوب أوكرانيا، وفق رئيس بلدية المدينة أولكسندر سينكيفيتش.

وأوضح سينكيفيتش في رسالة بالفيديو أن الضربة الأولى التي نفذها الجيش الروسي عند الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت غرينتش أسفرت عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين، من بينهم اثنان في حال خطرة قبل أن تليها ضربة أخرى قتل فيها تسعة أشخاص وأُصيب 41 آخرون، مشيرًا في تصريح نقلته وكالة «فرانس برس» إلى أن عدد الضحايا قد يرتفع.

الحرب لم تنته في أوكرانيا
ومع الاعتقاد بأن الأمور تتجه إلى التهدئة في أوكرانيا، قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جايك ساليفان مساء اليوم إن روسيا قوم بإعادة تموضع لقواتها بهدف تركيز هجومها على شرق أوكرانيا ومناطق في الجنوب، معتقدا أن هذه المرحلة الجديدة من الهجوم الروسي قد تستمر أشهرا أو أكثر.

قبل ذلك، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن مدينة بوتشا التي استعيدت قبل أيام من القوات الروسية شهدت «جرائم حرب» قد توصفه بأنها «إبادة جماعية».

من جانبها، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن الاتحاد الأوروبي مستعد لإرسال فرق محققين إلى أوكرانيا للمساعدة في جمع أدلة بشأن جرائم الحرب التي تتهم القوات الروسية بارتكابها في منطقة كييف.

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