Atwasat

ماكرون: «يجب أن تحاسب السلطات الروسية على جرائم» قتل المدنيين في بوتشا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 أبريل 2022, 04:41 مساء
ماكرون: «يجب أن تحاسب السلطات الروسية على جرائم» قتل المدنيين في بوتشا
مدينة بوتشا الأوكرانية. (الإنترنت)
alwasat radio

استنكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد الصور «التي لا تُحتمل» من مدينة بوتشا الأوكرانية، حيث عُثر على عشرات الجثث على الطرقات وفي مقابر جماعية، مشددًا على ضرورة «أن تُحاسب السلطات الروسية على جرائم» قتل المدنيين.

وكتب ماكرون على تويتر «في الشوارع، قُتل مئات المدنيين بجُبن»، وفق «فرانس برس».

«مروّع وغير مقبول»
ووصف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، قتل المدنيين في بوتشا بأوكرانيا، بأنه «مروّع وغير مقبول». وقال ستولتنبرغ، عبر قناة «سي إن إن» الأميركية، «إنها وحشية بحق مدنيين لم نرها في أوروبا طوال عقود، وهذا مروّع وغير مقبول بتاتًا».

-  (فيديو) برلين تندد «بجريمة حرب مروعة» في بوتشا وتطالب بمزيد العقوبات على موسكو
-  بلينكن يصف قتل المدنيين في بوتشا الأوكرانية بأنه «ضربة مؤلمة»

وأكّد ستولتنبرغ، أنه «ليس متفائلًا جدًا»، بشأن ما تقوله روسيا عن سحب قواتها من محيط العاصمة الأوكرانية كييف. وقال لقناة «سي إن إن» الأميركية، «ما نراه ليس تراجعًا، بل نرى أن روسيا تعيد تمركز قواتها»، مضيفًا «ينبغي ألا نكون مفرطين في التفاؤل لأن الهجمات ستتواصل ونحن قلقون أيضًا بشأن احتمال تزايد الهجمات».

«ضربة مؤلمة»
فيما وصف وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قتل المدنيين في مدينة بوتشا قرب العاصمة الأوكرانية، بأنه «ضربة مؤلمة»، مضيفًا «يجب أن يتوقف ذلك». وقال بلينكن لقناة «سي إن إن»، «لا يَسَعك إلّا التعامل مع هذه الصور بوصفها ضربة مؤلمة»، مضيفًا «هذا هو واقع ما يحصل كلّ يوم ما دامت استمرت وحشية روسيا ضد أوكرانيا»، وفق وكالة «فرانس برس».

ودعت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، إلى التحقيق في الهجمات الروسية على مدنيين أوكرانيين، باعتبارها «جرائم حرب»، مع تزايد الأدلة على ارتكاب «أعمال مروعة» في مدينتي إيربين وبوتشا.

وقالت تراس، في بيان، إن الحكومة البريطانية ترى «أدلة متزايدة على ارتكاب قوات الغزو أعمالًا مروعة في مدن مثل إيربين وبوتشا»، مؤكدة أنه «يجب التحقيق في الهجمات العشوائية على مدنيين أبرياء أثناء الغزو الروسي غير القانوني وغير المبرر لأوكرانيا، باعتبارها جرائم حرب».

 عشرات الجثث في مدينة بوتشا
وندد نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد، روبرت هابيك، «بجريمة حرب مروعة» في بوتشا بأوكرانيا، مطالبًا بفرض عقوبات أوروبية اقتصادية جديدة على روسيا.

وأكد هابيك لجريدة «بيلد»، غداة اكتشاف عشرات الجثث في مدينة بوتشا في شمال غرب كييف بعد تحريرها من القوات الروسية، «لا يمكن أن تبقى جريمة الحرب المروعة هذه دون رد عليها»، مضيفًا: «أعتقد أن هناك إشارة إلى تشديد العقوبات. هذا ما نعده مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي»، وفق وكالة «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في المغرب.. النحل يهجر أقدم مزرعة جماعية لتربيته بالعالم

في المغرب.. النحل يهجر أقدم مزرعة جماعية لتربيته بالعالم
(فيديو) برلين تندد «بجريمة حرب مروعة» في بوتشا وتطالب بمزيد العقوبات على موسكو

(فيديو) برلين تندد «بجريمة حرب مروعة» في بوتشا وتطالب بمزيد العقوبات على موسكو
بط وحساء المشروم على مائدتك في ثالث أيام رمضان

بط وحساء المشروم على مائدتك في ثالث أيام رمضان
حضري أسهل وأشهى المعجنات في رمضان

حضري أسهل وأشهى المعجنات في رمضان
بعد حرب السنوات السبع.. الهدنة تمنح اليمنيين بارقة أمل

بعد حرب السنوات السبع.. الهدنة تمنح اليمنيين بارقة أمل
موسكو تكشف تطورات المفاوضات مع كييف.. وهل يلتقي بوتين وزيلينسكي.. وأين؟

موسكو تكشف تطورات المفاوضات مع كييف.. وهل يلتقي بوتين وزيلينسكي.. وأين؟
هواة أوكرانيون يقتحمون ميدان الحرب ضد روسيا عبر تصنيع «درونز» فتاكة

هواة أوكرانيون يقتحمون ميدان الحرب ضد روسيا عبر تصنيع «درونز» فتاكة
«أدرينالين» مع هادي لارتيست

«أدرينالين» مع هادي لارتيست
«هذا المساء»: مرتزقة يغادرون وكرسي المبعوث الأممي لا يزال شاغرا

«هذا المساء»: مرتزقة يغادرون وكرسي المبعوث الأممي لا يزال شاغرا
اقتصاد بلس (حلقة 30)

اقتصاد بلس (حلقة 30)
مقابلة خاصة | فتحي باشاغا

مقابلة خاصة | فتحي باشاغا
«مكافحة الأمراض» يحذر من اعتبار وباء كورونا منتهيا مع تدني نسب المطعمين بجرعتين

«مكافحة الأمراض» يحذر من اعتبار وباء كورونا منتهيا مع تدني نسب المطعمين بجرعتين
العراق يسجل في مارس أعلى إيرادات مالية من النفط منذ 1972

العراق يسجل في مارس أعلى إيرادات مالية من النفط منذ 1972
كاركاتير حليم - المواطن والأسعار في رمضان!

كاركاتير حليم - المواطن والأسعار في رمضان!
الرئيس الأميركي: أكثر من 30 بلدا ستلجأ أيضا الى احتياطها النفطي الاستراتيجي

الرئيس الأميركي: أكثر من 30 بلدا ستلجأ أيضا الى احتياطها النفطي الاستراتيجي
كاركاتير خيري - بوتين والغاز الروسي

كاركاتير خيري - بوتين والغاز الروسي
جريدة «الوسط»: حكومة تتمدد وأخرى تتمترس والأزمة تتعقد

جريدة «الوسط»: حكومة تتمدد وأخرى تتمترس والأزمة تتعقد
العدد 332: الأزمة السياسية تتعقد.. والإفلات من العقاب يهدد السلام

العدد 332: الأزمة السياسية تتعقد.. والإفلات من العقاب يهدد السلام
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
6 قتلى على الأقل في إطلاق نار بولاية كاليفورنيا الأميركية
6 قتلى على الأقل في إطلاق نار بولاية كاليفورنيا الأميركية
العثور على 57 جثة بمقبرة جماعية في بوتشا قرب كييف
العثور على 57 جثة بمقبرة جماعية في بوتشا قرب كييف
بلينكن يصف قتل المدنيين في بوتشا الأوكرانية بأنه «ضربة مؤلمة»
بلينكن يصف قتل المدنيين في بوتشا الأوكرانية بأنه «ضربة مؤلمة»
ستولتنبرغ «ليس متفائلًا جدًا» بشأن خفض التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا
ستولتنبرغ «ليس متفائلًا جدًا» بشأن خفض التصعيد العسكري الروسي في ...
الأمين العام لحلف الأطلسي: قتل المدنيين في بوتشا وحشية لم نرها في أوروبا طوال عقود
الأمين العام لحلف الأطلسي: قتل المدنيين في بوتشا وحشية لم نرها في...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
واشنطن تشعر «بخيبة أمل عميقة» بسبب زيارة الرئيس السوري إلى الإمارات
واشنطن تشعر «بخيبة أمل عميقة» بسبب زيارة الرئيس السوري إلى ......
«الخارجية الروسية»: موسكو باشرت إجراءات «الخروج من مجلس أوروبا»
«الخارجية الروسية»: موسكو باشرت إجراءات «الخروج من مجلس ......
زعيم الشيشان يعلن انتقال ألف متطوع من بلاده إلى أوكرانيا للقتال مع الروس
زعيم الشيشان يعلن انتقال ألف متطوع من بلاده إلى أوكرانيا ......
3 دول آسيوية تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال والأحد أول أيام رمضان
3 دول آسيوية تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال والأحد أول أيام رمضان...
الجيش الروسي يعلن أنه سيركز من الآن فصاعدا على «تحرير» شرق أوكرانيا
الجيش الروسي يعلن أنه سيركز من الآن فصاعدا على «تحرير» شرق ......
المزيد
شولتس يطالب بتسليط الضوء على «جرائم الجيش الروسي» في أوكرانيا
شولتس يطالب بتسليط الضوء على «جرائم الجيش الروسي» في ......
ماكرون: «يجب أن تحاسب السلطات الروسية على جرائم» قتل المدنيين في بوتشا
ماكرون: «يجب أن تحاسب السلطات الروسية على جرائم» قتل ......
زيلينسكي يتهم القوات الروسية بارتكاب «إبادة» في أوكرانيا
زيلينسكي يتهم القوات الروسية بارتكاب «إبادة» في أوكرانيا...
الأمين العام لحلف الأطلسي: قتل المدنيين في بوتشا وحشية لم نرها في أوروبا طوال عقود
الأمين العام لحلف الأطلسي: قتل المدنيين في بوتشا وحشية لم ......
ستولتنبرغ «ليس متفائلًا جدًا» بشأن خفض التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا
ستولتنبرغ «ليس متفائلًا جدًا» بشأن خفض التصعيد العسكري ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط