ماكرون: «يجب أن تحاسب السلطات الروسية على جرائم» قتل المدنيين في بوتشا

القاهرة - بوابة الوسط

استنكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد الصور «التي لا تُحتمل» من مدينة بوتشا الأوكرانية، حيث عُثر على عشرات الجثث على الطرقات وفي مقابر جماعية، مشددًا على ضرورة «أن تُحاسب السلطات الروسية على جرائم» قتل المدنيين.

وكتب ماكرون على تويتر «في الشوارع، قُتل مئات المدنيين بجُبن»، وفق «فرانس برس».

«مروّع وغير مقبول»

ووصف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، قتل المدنيين في بوتشا بأوكرانيا، بأنه «مروّع وغير مقبول». وقال ستولتنبرغ، عبر قناة «سي إن إن» الأميركية، «إنها وحشية بحق مدنيين لم نرها في أوروبا طوال عقود، وهذا مروّع وغير مقبول بتاتًا».

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وأكّد ستولتنبرغ، أنه «ليس متفائلًا جدًا»، بشأن ما تقوله روسيا عن سحب قواتها من محيط العاصمة الأوكرانية كييف. وقال لقناة «سي إن إن» الأميركية، «ما نراه ليس تراجعًا، بل نرى أن روسيا تعيد تمركز قواتها»، مضيفًا «ينبغي ألا نكون مفرطين في التفاؤل لأن الهجمات ستتواصل ونحن قلقون أيضًا بشأن احتمال تزايد الهجمات».

«ضربة مؤلمة»

فيما وصف وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قتل المدنيين في مدينة بوتشا قرب العاصمة الأوكرانية، بأنه «ضربة مؤلمة»، مضيفًا «يجب أن يتوقف ذلك». وقال بلينكن لقناة «سي إن إن»، «لا يَسَعك إلّا التعامل مع هذه الصور بوصفها ضربة مؤلمة»، مضيفًا «هذا هو واقع ما يحصل كلّ يوم ما دامت استمرت وحشية روسيا ضد أوكرانيا»، وفق وكالة «فرانس برس».

ودعت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، إلى التحقيق في الهجمات الروسية على مدنيين أوكرانيين، باعتبارها «جرائم حرب»، مع تزايد الأدلة على ارتكاب «أعمال مروعة» في مدينتي إيربين وبوتشا.

وقالت تراس، في بيان، إن الحكومة البريطانية ترى «أدلة متزايدة على ارتكاب قوات الغزو أعمالًا مروعة في مدن مثل إيربين وبوتشا»، مؤكدة أنه «يجب التحقيق في الهجمات العشوائية على مدنيين أبرياء أثناء الغزو الروسي غير القانوني وغير المبرر لأوكرانيا، باعتبارها جرائم حرب».

عشرات الجثث في مدينة بوتشا

وندد نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد، روبرت هابيك، «بجريمة حرب مروعة» في بوتشا بأوكرانيا، مطالبًا بفرض عقوبات أوروبية اقتصادية جديدة على روسيا.

وأكد هابيك لجريدة «بيلد»، غداة اكتشاف عشرات الجثث في مدينة بوتشا في شمال غرب كييف بعد تحريرها من القوات الروسية، «لا يمكن أن تبقى جريمة الحرب المروعة هذه دون رد عليها»، مضيفًا: «أعتقد أن هناك إشارة إلى تشديد العقوبات. هذا ما نعده مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي»، وفق وكالة «فرانس برس».