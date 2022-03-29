رغم الإغلاق.. إصابات «كورونا» تواصل الارتفاع في شنغهاي الصينية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مدينة شنغهاي، الثلاثاء، ارتفاعًا جديدًا في عدد الإصابات بـ«كوفيد-19»، رغم الإغلاق الجزئي الذي فرضته العاصمة الاقتصادية للصين، الذي تسبب بتدفق السكان إلى المتاجر للتبضع.

وأصبحت هذه المدينة في الأيام الأخيرة بؤرة لموجة إصابات جديدة بالمتحور «أوميكرون» من فيروس «كورونا» الذي بدأ تفشيه يتسارع مطلع مارس، ما أدى إلى تقويض استراتيجية «صفر كوفيد» التي تتبعها الصين، وفق وكالة «فرانس برس»

وسجلت وزارة الصحة، الثلاثاء، 4477 إصابة جديدة بـ«كوفيد» في شنغهاي، مقابل 3500 في اليوم السابق. وتعد هذه الأرقام منخفضة على المستوى العالمي، لكنها مرتفعة بالنسبة إلى الصين، حيث نادرًا ما يتجاوز عدد الإصابات اليومية الجديدة المئة منذ ربيع 2020.

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إغلاق على مرحلتين في شنغهاي

وفُرض منذ الإثنين إغلاق في النصف الشرقي للمدينة لأربعة أيام. واعتبارًا من الجمعة سيخضع النصف الغربي من المدينة للعزل. وتقول السلطات إنها قررت فرض إغلاق على مرحلتين بسبب التأثير الاقتصادي الذي سيترتب على المدينة إذا فُرض إغلاق تام.

وتسبب إعلان هذا الإجراء، مساء الأحد، في تدفق السكان إلى متاجر بيع المواد الغذائية للتبضع في النصف الغربي من المدينة، حيث ستبقى المتاجر مفتوحة حتى الخميس. وبدت الرفوف في عدد كبير من المتاجر فارغة.

وقال يانغ وهو متقاعد لم يرغب في كشف اسمه الكامل، لوكالة «فرانس برس» إن «أسعار السلع ترتفع، والناس تشعر بالهلع». وعلى مسافة أكثر من ألفي كيلومتر من شنغهاي، يخضع ملايين السكان للعزل في شمال شرق الصين.

ومقاطعة جيلين الواقعة على الحدود مع كوريا الشمالية، هي إحدى المناطق الأكثر تضررًا جراء الوباء. وأفادت وسائل إعلام محلية بأنه جرى تشييد 19 مستشفى موقتًا فيها في الأسابيع الأخيرة.