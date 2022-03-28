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الصين: مدينة شنغهاي تفرض إغلاقا لمدة 4 أيام على نصفها الشرقي للحد من كوفيد

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 مارس 2022, 02:13 مساء
الصين: مدينة شنغهاي تفرض إغلاقا لمدة 4 أيام على نصفها الشرقي للحد من كوفيد
حافلة في محطة ركاب بشنغهاي. (أرشيفية: الإنترنت).
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يبدأ الإغلاق على مرحلتين، الإثنين، في شنغهاي العاصمة الاقتصادية للصين البالغ عدد سكانها 25 مليون نسمة وتواجه التفشي الأسوأ لـ«كوفيد-19» منذ عامين، سيفرض الحجر على سكان شنغهاي المقيمين في نصفها الشرقي ويُمنعون من مغادرة منازلهم حتى الأول من أبريل عند الساعة 5 صباحا، على أن يعقبه في هذا التاريخ إغلاق مماثل في النصف الغربي، وفقا لوكالة «فرانس برس». 

تسبب الإعلان عن هذا الإجراء مساء الأحد في تدفق السكان إلى متاجر بيع المواد الغذائية للتبضع. وضاق الكثيرون ذرعا من عجز السلطات عن الحد من تفشي هذا الوباء على الرغم من فرض قيود لأسابيع، يهدف هذا الإغلاق على مرحلتين إلى تسريع فحص السكان والقضاء على الإصابات الجديدة بـ«أسرع وقت ممكن»، بحسب البلدية.

تجنبت شنغهاي حتى الآن الاغلاق التام الذي سيلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد، وسعت بدلا من ذلك إلى تقليل الإرباك إلى الحد الأدنى عبر اتباع سياسة أكثر استهدافا تقوم على عزل مبان أو تجمعات سكنية لمدة 48 ساعة، وأصبحت المدينة أخيرا بؤرة لموجة جديدة من العدوى مرتبطة بالمتحور «أوميكرون» بدأت بالتسارع في مطلع مارس وتهدد سياسة «صفر كوفيد» التي تنتهجها الصين، أبلغت وزارة الصحة عن 3500 إصابة جديدة في شنغهاي الإثنين.

القسم الشرقي للمدينة المعزول، الإثنين، هو «بودونغ» ويضم المطار الدولي الرئيسي وحي المال، ومن الجمعة سيخضع النصف الغربي للمدينة المعروف بـ«بوكسي» للإغلاق. وهو يضم رصيف بوند الشهير الممتد على طول نهر هوانغبو الذي يعبر المدينة. وأثار الاجراء ردود فعل متباينة لدى سكان شنغهاي، حيث انتقد البعض هذا الاغلاق المفاجئ.

وقال رجل يبلغ من العمر 59 عاما لفرانس برس بينما كان ينتظر في طابور لشراء حاجياته «نحن حقا لا نفهم تدابير البلدية لمكافحة الوباء. انها تفتقر إلى الاتساق»، مضيفا: «بعد كل هذا الوقت، لا تزال المدينة غير قادرة على السيطرة على الفيروس والأعداد تواصل ارتفاعها»، ولم تكشف البلدية عن تبعات الإغلاق على مطارات شنغهاي ومينائها البحري.

قضت الصين على الوباء إلى حد كبير منذ العام 2020 بفضل فرض الحجر الصحي عند الوصول إلى البلاد والتتبع عبر تطبيقات الهاتف المحمول وإغلاق المدن الذي فُرض أحيانا بعد تسجيل حفنة من الاصابات، وقوضت المتحور أوميكرون سياسة «صفر كوفيد» فيما أبلغت وزارة الصحة عن آلاف الاصابات اليومية الجديدة خلال الأسبوعين الماضيين، وتُعد هذه النسبة منخفضة على المستوى العالمي ولكنها مرتفعة بالنسبة للصين حيث نادرا ما تجاوزت الإصابات اليومية الجديدة المئة منذ ربيع العام 2020.

في الأسابيع الأخيرة، جرى عزل الملايين من سكان المناطق المتضررة في جميع أنحاء البلاد، مثل مدينة شنجن التي تعد مركزا للتكنولوجيا في جنوب الصين أو مدينة شنيانغ الصناعية شمال شرق البلاد، و تفرض شنغهاي إغلاقات مستهدفة من أجل التغلب على المتحورة أوميكرون، ترى مناطق أخرى نهاية النفق.

وشنجن التي كانت معزولة بالكامل في مطلع مارس استأنفت نشاطها لأن عدد الإصابات الجديدة أصبح الآن منخفضا جدا، وتراقب السلطات الصينية بقلق موجة الوباء المرتبطة بالمتحور أوميكرون في هونغ كونغ حيث أودت بحياة أعداد كبيرة من المسنين غير المطعمين.

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