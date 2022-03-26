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أفغانستان.. تظاهرة في كابل احتجاجا على إغلاق الثانويات للفتيات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 مارس 2022, 03:45 مساء
أفغانستان.. تظاهرة في كابل احتجاجا على إغلاق الثانويات للفتيات
فتيات ونساء يتظاهرن في كابل. (أ ف ب)
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تظاهرت حوالي عشرين امرأة وفتاة، السبت، في كابل وهن يهتفن «افتحوا المدارس»، احتجاجًا على قرار طالبان إغلاق الثانويات للفتيات، بحسب ما أفاد صحفيون.

وهتفت المتظاهرات اللواتي كان العديد منهن يرتدين عباءات سوداء ويضعن حجابًا، في إحدى ساحات العاصمة «افتحوا المدارس! عدالة عدالة!». وقالت المتظاهرة ليلى باسم «على طالبان أن يفتحوا مدارس الفتيات لأن النساء جزء من المجتمع، لا يمكنهم قمع نساء أفغانستان»، وفق «فرانس برس».

التعليم حق للجميع لكن طالبان انتزعوه
وقالت الفتاة نويسة «حتى النبي قال إن التعليم حق للجميع، لكن طالبان انتزعوا منا هذا الحق». واستمرت التظاهرة أقل من ساعة قبل أن يفرقها عناصر من طالبان وصلوا بسلاحهم إلى الموقع، على ما أفاد الصحفيون.

وأمرت حركة طالبان الأربعاء بإغلاق المدارس الثانوية للفتيات بعد ساعات من إعادة فتحها رغم أن استئناف الدروس تم بموجب قرار اتخذ قبل فترة طويلة.

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أعلن القرار بعدما عادت آلاف الفتيات إلى الصفوف للمرة الأولى منذ أغسطس عندما سيطرت طالبان على البلاد وفرضت قيودًا صارمة على النساء. ولم تقدم وزارة التعليم أي تفسير واضح لقرار الإغلاق.

وأفاد مصدر من طالبان أن القرار جاء بعد اجتماع عقده مساء الثلاثاء مسؤولون كبار في مدينة قندهار (جنوب)، مركز القوة الفعلي للحركة ومعقلها المحافظ. وحدها صفوف الابتدائي مفتوحة حاليا للفتيات.

«قرار اعتباطي»
وأثار هذا القرار تنديدًا واسعًا بما في ذلك من الأمم المتحدة واليونسكو ودول غربية، ونددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بـ«قرار اعتباطي». وجعلت الأسرة الدولية من الحق في التعليم للجميع بندًا أساسيًا في المفاوضات حول تقديم المساعدة لأفغانستان والاعتراف بنظام طالبان، في وقت يعاني البلد من أزمة مالية خطيرة ووضع إنساني كارثي.

والأموال الأفغانية في الخارج مجمدة، فيما بدأت المساعدة الدولية التي كانت تمول حوالى 75% من الميزانية الأفغانية تعود ببطء إلى البلد بعدما أوقفت تمامًا.

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