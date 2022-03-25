واشنطن تلغي محادثات مقررة مع «طالبان» بعد إغلاقها مدارس للفتيات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مسؤولون أميركيون أن الولايات المتحدة ألغت محادثات مقررة في العاصمة القطرية مع «طالبان»، بعد أن أغلقت الحركة المدارس الثانوية للفتيات الأفغانيات.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية «لقد ألغينا بعض ارتباطاتنا، بما في ذلك الاجتماعات المبرمجة في الدوحة على هامش منتدى الدوحة، وأوضحنا أننا نرى هذا القرار كنقطة تحول محتملة»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأمس الخميس، ناشدت ست دول غربية، بينها الولايات المتحدة، «طالبان» العودة عن قرار إغلاق مدارس الفتيات.

وقالت أميركا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا والنرويج، بالإضافة إلى الممثّل الأعلى للاتحاد الأوروبي في البيان المشترك إنهم يطالبون الحركة بأن «تعود بصورة عاجلة» عن القرار الذي اتخذته الأربعاء، وأغلقت بموجبه المدارس الثانوية في وجه الفتيات الأفغانيات.

وحذرت الدول الموقعة على البيان من أن عدم التراجع عن هذا القرار سيقوّض آمال الحركة بالحصول على شرعية دولية وطموح أفغانستان في أن «تصبح عضوًا محترمًا في مجتمع الأمم».