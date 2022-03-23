طالبان تعيد غلق المدارس الثانوية للفتيات في أفغانستان بعد ساعات من إعادة فتحها

القاهرة - بوابة الوسط

أمرت حركة طالبان بإغلاق المدارس الثانوية للفتيات في أفغانستان، الأربعاء، بعد ساعات من إعادة فتحها، وفق الناطق باسمها.

وقال إنعام الله سمنكاني لوكالة «فرانس برس»، إن هذا الخبر صحيح، دون إعطاء مزيد من التفاصيل، مؤكدًا بذلك معلومات تفيد أن فتيات طُلب منهنّ العودة إلى منازلهنّ.

وكان فريق «فرانس برس» يصوّر صباح الأربعاء حصة دراسية في صفّ في مدرسة زارغونا الثانوية للبنات في العاصمة كابل، عندما دخل مدرس وأمر التلميذات بالعودة إلى منازلهنّ.

وكانت الفتيات مبتهجات لعودتهن إلى المدرسة للمرة الأولى منذ سيطرة الحركة على الحكم في أغسطس الماضي، إلا أنهن أغلقن كتبهن ووضبن أغراضهن وغادرن وهن يبكين.

ولطالما شدد المجتمع الدولي على حقّ الجميع في التعليم في المفاوضات بشأن المساعدات لأفغانستان والاعتراف بنظام طالبان، واقترحت دول ومنظمات عدة دفع رواتب المدرسين.