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رئيس الوزراء الياباني يطالب نظيره الهندي بـ«التحرك» بشأن أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 مارس 2022, 08:13 مساء
رئيس الوزراء الياباني يطالب نظيره الهندي بـ«التحرك» بشأن أوكرانيا
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يمين) ونظيره الياباني فوميو كيشيدا خلال مؤتمر صحفي. (أ ف ب)
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أجرى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، السبت، محادثات مع نظيره الهندي ناريندرا مودي، وقال إنه سيحض خلالها مودي على تبني نهج أكثر صرامة و«التحرك» إزاء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وخلافًا لمواقف بقية الدول الأعضاء في مجموعة «كواد» التي تضم، إلى جانب الهند، أستراليا والولايات المتحدة واليابان، امتنعت نيودلهي عن التصويت على ثلاثة قرارات أممية تدين الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، واكتفت بالدعوة إلى وقف العنف، وفق «فرانس برس».

العدوان الروسي على أوكرانيا 
ونقل مكتب كيشيدا عنه قوله قبل لقاء مودي إن «العدوان الروسي على أوكرانيا عمل مشين يقوض أسس نظام المجتمع الدولي، ومن ضمنه آسيا».

وكتب مكتب كيشيدا في تغريدة أن «هذه التغييرات أحادية الجانب للوضع الراهن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ غير مقبولة على الإطلاق. خلال هذه الرحلة الخارجية (إلى الهند وكمبوديا) سأتبادل الآراء مع نظرائي حول الوضع في أوكرانيا ومسائل أخرى وأحثهم على التحرك». ومطلع مارس لم يتمكَّن كيشيدا والرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون من إقناع رئيس الوزراء الهندي بدعم موقفهم.

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وفي بيان مشترك اكتفت مجموعة «كواد» بالإشارة إلى أن قادتها «تطرقوا إلى النزاع والأزمة الإنسانية في أوكرانيا وأجروا تقييمًا لتداعياتهما الأوسع نطاقًا»، وخلا البيان من أي إدانة لموسكو.

«كواد» وإرساء السلام والاستقرار 
وفي بيان منفصل، قالت الهند إن على «كواد أن تواصل تركيزها على هدفها الرئيسي المتمثل بإرساء السلام والاستقرار والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ».

وقبل زيارة كيشيدا الذي يتولى رئاسة الحكومة اليابانية منذ العام 2017، شدد مسؤول في وزارة الخارجية اليابانية على أن طوكيو «تدرك» الروابط التاريخية القائمة بين نيودلهي وموسكو والموقع الجغرافي للهند.

وقال المسؤول في تصريح صحفي، طالبًا عدم كشف هويته، «لكن في الوقت نفسه، نتشارك القيم الأساسية والمصالح الاستراتيجية. لذا من الطبيعي أن تجرى مناقشات صريحة حول نظرتنا للأوضاع في أوكرانيا».

وأضاف أن مودي (71 عامًا) وكيشيدا (64 عامًا) سيناقشان أيضًا «مسائل أكثر قربًا من منطقتنا» مثل منطقة «محيطين هادئ وهندي حرة ومفتوحة»، في إشارة إلى الصين، ومسائل ثنائية. واعتبر أنها «ستكون فرصة أكبر لتقييم التعاون الثنائي وإعادة تأكيد رؤيتنا ومصالحنا الاستراتيجية المشتركة أكثر من التركيز على الاختلافات».

مواجهات مع الصين 
ومن المقرر أن يجري مودي محادثات عبر الفيديو مع موريسون في 21 مارس تتناول التجارة، وقد يضغط فيها موريسون مجددًا على نظيره الهندي للانضمام للموقف الغربي بشأن أوكرانيا.

وتعد روسيا أكبر مصدِّر للأسلحة إلى الهند منذ الحقبة السوفياتية. لكن نيودلهي تحتاج الآن إلى دعم أكبر من مجموعة «كواد» في مواجهة تنامي النفوذ الصيني في المنطقة.

والتوتر بين الهند والصين في أعلى مستوياته منذ المواجهات التي دارت بينهما العام 2020 في المنطقة الحدودية المتنازع عليها في الهيملايا، وقد أوقعت 20 قتيلًا على الأقل في صفوف القوات الهندية وأربعة قتلى في صفوف القوات الصينية. وأرسلت كل منهما تعزيزات من الجنود ومعدات عسكرية إضافية إلى هذه المنطقة. غالبية المعدات التي أرسلتها الهند روسية الصنع.

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