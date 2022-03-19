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الصين تسجل أول حالتي وفاة بـ«كوفيد-19» منذ أكثر من عام

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 مارس 2022, 09:15 صباحا
الصين تسجل أول حالتي وفاة بـ«كوفيد-19» منذ أكثر من عام
عاملون بالقطاع الصحي خلال سحب عينات اختبار كورونا في شنغهاي بالصين (أرشيفية: رويترز)
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سجلت الصين أول حالتي وفاة بـ«كوفيد-19» منذ أكثر من عام، كلاهما في مقاطعة جيلين (شمال شرق)، وفق ما أعلنت لجنة الصحة الوطنية، في وقت تواجه البلاد أسوأ زيادة في الإصابات منذ بداية الجائحة.

وهما أول حالتي وفاة بالفيروس يتم الإبلاغ عنهما في الصين منذ 26 يناير 2021. في الإجمال، سجلت الصين السبت 4051 إصابة جديدة، بينما أحصت 4365 إصابة في اليوم السابق، وفق وكالة «فرانس برس».

وخففت مدينة شنغن التي تعد مركزًا للتكنولوجيا في جنوب الصين تدابير الإغلاق جزئيًا، بعدما شدد الرئيس شي جينبينغ على الحاجة إلى «تقليص تأثير» وباء كوفيد على اقتصاد البلاد، واستؤنف العمل في المدينة التي تعد 17.5 مليون نسمة، حيث فُرض إغلاق كامل منذ الأحد، فيما أعيد تشغيل المصانع ووسائل النقل العام في أربع مناطق ومنطقة اقتصادية خاصة، وفق ما أكدت حكومة شنغن في وقت متأخر الخميس.

 

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