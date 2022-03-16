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ألمانيا تتخطى عتبة 17 مليون إصابة بـ«كورونا» منذ انتشار الوباء

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 مارس 2022, 05:23 مساء
ألمانيا تتخطى عتبة 17 مليون إصابة بـ«كورونا» منذ انتشار الوباء
عامل مختص في الصحة في المانيا يحمل معد عدة فحص والكشف عن فيروس كورونا جنوب المانيا. (أ ف ب)
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أظهرت بيانات رصدها معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية الأربعاء ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 17 مليونًا و695210 بعد تسجيل 262593 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 126142 بعد تسجيل 269 وفاة جديدة، بحسب «رويترز».

بريطانيا تلغي القيود المتبقية 
يأتي ذلك بينما قررت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلغاء القيود المتبقية المتعلقة بفيروس كورونا على صعيد السفر الدولي اعتبارًا من نهاية الأسبوع الجاري، بعد نحو سنتين من فرض تلك التدابير.

وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء الإثنين بأنه على الرغم من رفع أكثر القيود صرامة بالفعل؛ فإنه سيتم الترحيب بهذه الخطوة من قبل العاملين في صناعة الطيران والسياحة الذين ألقوا باللوم على تلك التدابير باعتبارها بمثابة معوق للسفر.

-  الصين: السلطات تفرض حجرا صحيا على نحو 30 مليون شخص
-  فرض إغلاق جزئي في مدينة جيلين الصينية بسبب ارتفاع الإصابات بـ«كوفيد»

يشار إلى أنه يتعين حاليًا على من يصلون إلى إنجلترا ولم يتم تطعيمهم ضد فيروس كورونا إجراء اختبار قبل الوصول، في حين يحتاج جميع الركاب إلى ملء نموذج تحديد مكانهم. واعتبارًا من صباح الجمعة المقبلة سيتم إلغاء هذين المطلبين.

الصين تسجل 5280 إصابة
فرضت السلطات الصينية إغلاقًا يشمل حوالي 30 مليون شخص في أنحاء البلاد، الثلاثاء، وعادت عمليات الفحص الواسعة ومشاهد المسؤولين الصحيين بالبزات الواقية إلى شوارع المدن على نطاق لم تشهده القوة الاقتصادية منذ بدايات كوفيد في ظل ارتفاع كبير في عدد الإصابات.

وأعلنت الصين تسجيل 5280 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الثلاثاء، أي أكثر من ضعف عدد الإصابات المسجلة في اليوم السابق، في وقت يتفشى فيه المتحور أوميكرون في أنحاء البلد الذي اتبع نهجًا متشددًا قائمًا على «صفر إصابات كوفيد». 

ويبدو أن هذا النهج القائم على تدابير إغلاق محددة انقطعت الصين على إثرها عن العالم الخارجي لمدة عامين، بات على المحك إذ يجد المتحور أوميكرون طريقه للتغلغل في أوساط السكان، وباتت 13 مدينة على الأقل خاضعة لإغلاق شامل الثلاثاء، بينما فرضت تدابير إغلاق جزئية على عدد من المدن الأخرى.

أوامر عزل منزلي
وكانت مقاطعة جيلين شمال شرق البلاد الأكثر تضررًا؛ حيث وصلت الإصابات إلى أكثر من ثلاثة آلاف، وفق لجنة الصحة الوطنية، ويخضع سكان عدة مدن بما فيها عاصمة المقاطعة تشانغتشون والتي تعد تسعة ملايين نسمة إلى أوامر عزل منزلي.

وأما مدينة شنجن التي تعد مركزًا للتكنولوجيا في جنوب البلاد وتعد 17.5 مليون نسمة، فتخضع لقيود منذ ثلاثة أيام أغلقت بموجبها العديد من المصانع فيما باتت رفوف المتاجر خالية تقريبًا. في الأثناء، فرضت السلطات قيودًا على شنغهاي، كبرى المدن الصينية، لكن من دون إغلاق المدينة كاملة.

وتعيد مشاهد الأحياء المغلقة وتهافت السكان على شراء المستلزمات وتطويق الشرطة مناطق معينة إلى الذاكرة المراحل الأولى من الوباء، الذي ظهر في الصين أواخر العام 2019 قبل أن تتراجع حدته في معظم أنحاء العالم.

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