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الصين: السلطات تفرض حجرا صحيا على نحو 30 مليون شخص

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 مارس 2022, 03:33 مساء
الصين: السلطات تفرض حجرا صحيا على نحو 30 مليون شخص
موظفون ببزات واقية قرب مناطق مغلقة بعد اكتشاف إصابات جديدة بكوفيد في شنغهاي. 14 مارس 2022. (أ ف ب).
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فرضت السلطات الصينية إغلاقا يشمل حوالي 30 مليون شخص في أنحاء البلاد، الثلاثاء، وعادت عمليات الفحص الواسعة ومشاهد المسؤولين الصحيين بالبزات الواقية إلى شوارع المدن على نطاق لم تشهده القوة الاقتصادية منذ بدايات كوفيد في ظل ارتفاع كبير في عدد الإصابات، وفقًا لوكالة «فرانس برس». 

الصين تسجيل 5280 إصابة
وأعلنت الصين تسجيل 5280 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الثلاثاء، أي أكثر من ضعف عدد الإصابات المسجلة في اليوم السابق، في وقت يتفشى فيه المتحور أوميكرون في أنحاء البلد الذي اتبع نهجا متشددا قائما على «صفر إصابات كوفيد». 

ويبدو أن هذا النهج القائم على تدابير إغلاق محددة انقطعت الصين على إثرها عن العالم الخارجي لمدة عامين، بات على المحك إذ يجد المتحور أوميكرون طريقه للتغلغل في أوساط السكان، وباتت 13 مدينة على الأقل خاضعة لإغلاق شامل الثلاثاء بينما فرضت تدابير إغلاق جزئية على عدد من المدن الأخرى.

وكانت مقاطعة جيلين شمال شرق البلاد الأكثر تضررا حيث وصلت الإصابات إلى أكثر من ثلاثة آلاف، وفق لجنة الصحة الوطنية، ويخضع سكان عدة مدن بما فيها عاصمة المقاطعة تشانغتشون والتي تعد تسعة ملايين نسمة إلى أوامر عزل منزلي.

وأما مدينة شنجن التي تعد مركزا للتكنولوجيا في جنوب البلاد وتعد 17.5 مليون نسمة، فتخضع لقيود منذ ثلاثة أيام أغلقت بموجبها العديد من المصانع فيما باتت رفوف المتاجر خالية تقريبا. في الأثناء، فرضت السلطات قيودا على شنغهاي، كبرى المدن الصينية، لكن من دون إغلاق المدينة كاملة.

وتعيد مشاهد الأحياء المغلقة وتهافت السكان على شراء المستلزمات وتطويق الشرطة مناطق معينة إلى الذاكرة المراحل الأولى من الوباء، الذي ظهر في الصين أواخر العام 2019 قبل أن تتراجع حدته في معظم أنحاء العالم.

وفي وقت اقتربت تدابير الإغلاق من بكين، شددت الأماكن العامة إجراءاتها للتدقيق على رموز الاستجابة السريعة (QR codes) الصحية واسعة الانتشار، وبعدما خضعت لحجر صحي في المنزل مدته 21 يوما مع والدتها وطفلها البالغ ثلاث سنوات، قالت مديرة المشاريع ماري يو (34 عاما) إنها أجبرت على عزل نفسها مجددا بعدما جرى كشف إصابات بالفيروس مرتبطة بساحة ألعاب زارتها.

وأفادت «فرانس برس»، لقد «انتابني الذعر عندما اتصل المسؤولون الصحيون خشيت من أن يقوموا بنقلنا إلى فندق للحجر الصحي»، مضيفة «لكنهم هذه المرة يتركون الناس ليعزلوا أنفسهم في منازلهم. هذا أمر مريح جدا».

وأعرب سكان آخرون في المدينة عن سخطهم من تفشي الوباء في الصين، في وقت تحاول معظم دول العالم العودة إلى حياتها الطبيعية، وقال أحد سكان بكين الذي عرف عن نفسه باسم يان لـ«فرانس برس»، كانت القيود مفيدة في السابق والآن بدأت مجددا، متى سينتهي ذلك؟.

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