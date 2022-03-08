ألف مهاجر يحاولون دخول جيب مليلية الإسباني دون جدوى

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت سلطات مليلية، أن ألف مهاجر حاولوا سُدى، صباح الثلاثاء، دخول الجيب الإسباني على ساحل المغرب الشمالي، بعد أيام من أكبر محاولة من نوعها.

وقالت شرطة مليلية في بيان إن قوة صد التسلل في الحرس المدني رصدت قرابة السادسة صباحًا (5:00 ت غ) «مجموعة كبيرة من نحو ألف مهاجر يقتربون من سياج (مليلية) بشكل منسق ومنظم قبل أن ينقسموا إلى عدة مجموعات»، وفق «فرانس برس».

إخفاق في عبور السياج إلى مليلية

وفي حوالي الثامنة صباحًا «تمكنت إحدى المجموعات وتضم نحو 400 شخص من الوصول إلى السياج» لكن قوات الأمن المغربية أوقفتهم، وفق البيان. ولم يتمكن أي من هؤلاء الأشخاص في النهاية من عبور السياج إلى مليلية.

يوم الأربعاء، شهد الجيب أكبر محاولة لدخوله على الإطلاق، وفقًا للسلطات، عندما حاول نحو 2500 شخص الدخول. وشهد يوما الخميس والجمعة محاولتين أخريين شملتا على التوالي 1200 وألف شخص.

- 2500 مهاجر حاولوا دخول جيب مليلية الإسباني

- 1200 مهاجر يحاولون مجددا العبور إلى جيب مليلية

وتمكن ما مجموعه 871 مهاجرًا من دخول مليلية يومي الأربعاء والخميس مقارنة مع 1092 العام 2021 بأكمله. وتشكل مليلية وسبتة التي تقع على بُعد حوالي 400 كيلومتر منها غربًا، الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي في القارة الأفريقية وتشهدان باستمرار محاولات من المهاجرين لدخولهما سعيًا للوصول إلى أوروبا.

أزمة الهجرة في سبتة

في مايو، شهدت أزمة الهجرة في سبتة دخولًا مفاجئًا لأكثر من 10 آلاف شخص غالبيتهم العظمى من المغاربة عن طريق البحر أو الحاجز الحدودي بعد تخفيف القيود على الجانب المغربي.

جرى ذلك في سياق خلاف دبلوماسي بين مدريد والرباط إثر استقبال إسبانيا زعيم الانفصاليين الصحراويين في جبهة البوليساريو إبراهيم غالي للعلاج بعد إصابته بكوفيد. وفيما خفت حدة التوتر منذ ذلك الحين، إلا أنه لم ينته. فمنذ استدعائه للتشاور في مايو، لم يعد سفير المغرب لدى إسبانيا إلى مدريد حتى الآن.