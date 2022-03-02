2500 مهاجر حاولوا دخول جيب مليلية الإسباني

القاهرة - بوابة الوسط

حاول قرابة 2500 مهاجر، الأربعاء، عبور السياج العالي إلى جيب مليلية الإسباني الواقع في شمال المغرب وقد نجح حوالى 500 منهم في ذلك، على ما أعلنت إدارة المنطقة.

وأوضحت إدارة المنطقة في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» «قرابة الساعة 09,30 (08,30 ت غ) حاولت مجموعة من 2500 شخص من أفريقيا جنوب الصحراء عبور السياج الحدودي بشكل جماعي في مليلية»، الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع أفريقيا، إضافة إلى الجيب الإسباني الآخر في سبتة.

وفوجئت إسبانيا منتصف مايو عندما حاول أكثر من 10 آلاف شخص السباحة أو استخدام قوارب مطاطية صغيرة للوصول إلى سبتة، بينما لم يحرك حرس الحدود المغاربة ساكنًا.

وتزامن ذلك مع أزمة دبلوماسية بين إسبانيا والمغرب؛ إذ أغضبت مدريد الرباط عندما سمحت بإيداع زعيم حركة بوليساريو مستشفى إسبانيا للعلاج من إصابته بـ«كورونا». واعتبر مراقبون أن ذلك الانتهاك الحدودي الواسع إجراء عقابيًا اتخذه المغرب.

ورغم إبعاد معظم أولئك المهاجرين على الفور، فإن نحو 2500 منهم بينهم نحو 800 قاصر غير مصحوبين بذويهم، ظلوا في سبتة حتى نهاية يوليو، وفق السلطات المحلية.