بوتين يحذر الدول التي تسعى لفرض حظر طيران فوق أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، إن أي بلد سيسعى إلى فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، ستعتبره موسكو طرفًا في النزاع.

وأوضح بوتين خلال اجتماع مع موظفي شركة الطيران الروسية «إيروفلوت» التي أعلنت السبت تعليق رحلاتها الدولية اعتبارًا من 8 مارس «أي تحرك في هذا الاتجاه سنعتبره مشاركة في نزاع مسلح من قبل ذلك البلد»، وفق «فرانس برس».

وقف إطلاق النار

في سياق متصل أعلنت روسيا، اليوم ، وقفا لإطلاق النار للسماح بإجلاء المدنيين من مدينتين في شرقي أوكرانيا إحداهما فيها مرفأ ماريوبول الاستراتيجي المحاصر.

جاء الإعلان بعد مشاورات بين ممثلين عن كييف وموسكو. وأكدت وزارة الدفاع الروسية تطبيق «نظام إسكات السلاح اعتبارا من الساعة السابعة بتوقيت غرينتش وفتح ممرات انسانية لإجلاء المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا».

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وتعرض ميناء ماريوبول الاستراتيجي في شرقي أوكرانيا صباح اليوم لـ«حصار» من قبل الجيش الروسي ولهجمات «عنيفة»، وفق ما أعلن رئيس بلدية المدينة، داعيًا إلى إنشاء ممر إنساني.

اليوم العاشر من الغزو الروسي لأوكرانيا

وقال فاديم بويتشينكو، في رسالة على حساب «تليغرام» التابع لبلدية هذه المدينة البالغ عدد سكانها نحو 450 ألف نسمة والمطلة على بحر آزوف، «حاليًا نبحث عن حلول للمشاكل الإنسانية وعن كل السبل الممكنة لإخراج ماريوبول من تحت الحصار».

ويستمر الغزو الروسي لأوكرانيا الذي يقترب من يومه العاشر، إذ أكدت تقارير توسع سيطرة الجيش الروسي على مدن أوكرانيا الساحلية، فيما دارت مواجهات بين الطرفين قرب منشأة نووية شرقي البلاد.

وكان حلف شمال الأطلسي «ناتو» قرر عدم فرض منطقة حظر جوي في أوكرانيا أمس فيما عبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أسفه للقرار «المتعمد»، معتبرا أن القرار يعطي الضوء الأخضر لموسكو من أجل مواصلة الضربات على مدن وقرى بلاده.