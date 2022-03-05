القوات الروسية تحاصر ميناء ماريوبول الأوكراني

القاهرة - بوابة الوسط

يتعرّض ميناء ماريوبول الاستراتيجي في شرق أوكرانيا السبت لـ«حصار» يفرضه الجيش الروسي ولهجمات «عنيفة»، وفق ما أعلن رئيس بلدية المدينة، داعيا إلى إنشاء ممر إنساني.

وقال فاديم بويتشينكو، في رسالة على حساب «تلغرام» التابع لبلدية هذه المدينة البالغ عدد سكانها نحو 450 ألف نسمة والمطلة على بحر آزوف، «حاليا نبحث عن حلول للمشاكل الإنسانية وعن كل السبل الممكنة لإخراج ماريوبول من تحت الحصار»، وفق وكالة «فرانس برس».

ويستمر الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث تفيد تقارير بتوسع سيطرة الجيش الروسي على مدن أوكرانيا الساحلية، فيما دارت مواجهات بين الطرفين قرب منشأة نووية شرق البلاد.

وفي وقت سابق الجمعة، عبّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أسفه للقرار «المتعمد» الذي اتخذه حلف شمال الأطلسي «ناتو»، عدم فرض منطقة حظر جوي في أوكرانيا في خضم الغزو الروسي لهذا البلد.

وقال زيلينسكي في فيديو نشرته الرئاسة الأوكرانية «اليوم، أعطت إدارة الحلف (الأطلسي) الضوء الأخضر لمواصلة الضربات على مدن وقرى أوكرانية، برفضها فرض منطقة حظر جوي»، حسب وكالة «فرانس برس».