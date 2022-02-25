الرئيس الأوكراني يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تشديد العقوبات على روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، الاتحاد الأوروبي إلى تشديد العقوبات ضد روسيا لمعاقبتها على غزوها أوكرانيا، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال زيلينسكي على «تويتر»: «لم يتم استنفاد كل احتمالات العقوبات حتى الآن. الضغط على روسيا يجب أن يزداد»، وأضاف «هذا ما قلته» لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.

من جانبه أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، الجمعة، الذي تحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن الاتحاد الأوروبي يعدّ بـ«شكل عاجل» لفرض عقوبات جديدة على روسيا، بعدما صادق الخميس على حزمة عقوبات ثانية، على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وكتب ميشال في تغريدة «موجة ثانية من العقوبات ذات التداعيات الهائلة والقاسية سياسيًا اتُفق عليها مساء أمس الخميس، يجري التحضير بشكل عاجل لتدابير أخرى». وكان زيلينسكي دعا الاتحاد الأوروبي إلى تشديد عقوباته على روسيا.