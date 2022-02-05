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رئيس البيرو يجري تعديلا وزاريا بعد اتهامات لرئيس الحكومة بارتكاب عنف أسري

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 فبراير 2022, 03:38 مساء
رئيس البيرو يجري تعديلا وزاريا بعد اتهامات لرئيس الحكومة بارتكاب عنف أسري
رئيس البيرو بيدرو كاستيو في العاصمة ليما. (أ ف ب)
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أعلن رئيس البيرو بيدرو كاستيّو أنه سيجري تعديلا حكوميا يشمل مغادرة رئيس الوزراء هيكتور فالير بينتو المتهم بارتكاب عنف أسري، بعد ثلاثة أيام فقط على توليه منصبه.

وقال الرئيس اليساري خلال كلمة متلفزة قصيرة «قررت تعديل الحكومة»، مشيرًا إلى رفض البرلمان مناقشة التصويت على الثقة بالحكومة التي شكلت الثلاثاء، وفق «فرانس برس».

ثلاثة وزراء يسحبون دعمهم لرئيس الحكومة
وواجه المحامي والنائب فالير بينتو (62 عامًا) انتقادات بعدما كشفت وسائل إعلام عدة الخميس، أن زوجته وابنته تقدمتا بشكوى ضده العام 2016 بسبب عنف منزلي مفترض. والجمعة قبل ساعات على كلمة كاستيّو، طلبت رئيسة البرلمان البيروفي ماريا دل كارمن ألفا من فالير بينتو الاستقالة.

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وسحب ثلاثة وزراء دعمهم لرئيس الحكومة من بينهم وزير الخارجية الجديد سيزار لاندا الذي كتب في تغريدة «المناصب العامة تتطلب أن يكون المرأ بمنأى عن أي ادعاءات».

«إجراءات حماية» لزوجة رئيس الوزاراء
ونفى هيكتور فالير بينتو الذي أدى اليمين الثلاثاء، أمام صحفيين أن يكون «معتديا» مشددًا على أنه لم يدن يومًا بتهمة العنف الأسري ومؤكدًا أنه سيبقى رئيسًا للحكومة إلا في حال لم يمنحه البرلمان الثقة.

وذكرت صحيفة «إل كوميرسيو» أن ابنة فالير بينتو ادعت في أكتوبر 2016 في مركز للشرطة في ليما أن والدها صفعها ولكمها وشد شعرها في منزل العائلة. وأمرت قاضية في فبراير 2017 باتخاذ «إجراءات حماية» لزوجته بسبب «مؤشرات إلى سوء معاملة جسدية» بدت عليها على ما أضافت الصحيفة.

وستكون الحكومة المقبلة، الرابعة التي تشكل في البلاد في غضون ستة أشهر منذ تولي الرئيس بيدرو كاستيو السلطة في 28  يوليو الماضي.

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