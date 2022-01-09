البيرو: حوالي 100 ألف طفل يتيم في بسبب جائحة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 يناير 2022, 11:30 صباحا
ممرضة تساعد مريض بكوفيد في وحدة العناية المشددة بمستشفى بالبيرو. (أ ف ب)

 

أعلنت حكومة البيرو، أن جائحة «كوفيد-19» يتّمت حوالي 100 ألف طفل في البلاد، التي تعتبر إحدى أكثر دول العالم تضرّرًا من فيروس كورونا لجهة أعداد الوفيات بالنسبة لعدد السكّان، وفقًا لوكالة «فرانس برس». 

وقالت وزيرة المرأة أناهي دوراند، بناءً على بيانات نشرتها مجلة «ذي لانسيت» الطبية، إن «بلدنا هو للأسف البلد الذي يُعدّ ما يقرب من 98 ألف طفل فقدوا أباهم أو أمّهم أو ولي أمرهم خلال الوباء».

وأعربت الوزيرة عن أسفها لأن البيرو هي الدولة الأولى في العالم من حيث عدد الأطفال الذين فقدوا أبًا أو أمًا بسبب الجائحة، وأوضحت دوراند أن وزارتها تدفع حاليًا معاشًا شهريًا قدره 200 سول (حوالي 50 دولارًا) لأكثر من 18 ألف أسرة، مشدّدة على ضرورة زيادة أعداد المستفيدين من هذه المساعدة.

وقالت إن الحكومة تعتزم دفع هذه المساعدة الشهرية لما مجموعه 83.664 طفلا يتيما، كما ستوفّر لهؤلاء الأطفال والمراهقين دعمًا نفسيًا وتربويًا.

والبيرو البالغ عدد سكانها 33 مليون نسمة لديها أعلى معدل وفيات في العالم بسبب الجائحة (6122 وفاة لكل مليون نسمة)، بحسب إحصائية أعدّتها وكالة «فرانس برس» استناداً إلى أرقام رسمية.

وحتى اليوم أصيب في هذه الدولة الأميركية اللاتينية الواقعة في منطقة الأنديز أكثر من مليوني شخص بفيروس كورونا تُوفي حوالي 203 آلاف منهم.

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