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«فرانس برس»: زعيم تنظيم «داعش» فجّر نفسه خلال عملية أميركية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 فبراير 2022, 03:51 مساء
«فرانس برس»: زعيم تنظيم «داعش» فجّر نفسه خلال عملية أميركية
زعيم تنظيم «داعش» أبا إبراهيم الهاشمي القرشي. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن زعيم تنظيم «داعش»، أبا إبراهيم الهاشمي القرشي، قتل عندما فجّر نفسه أثناء عملية نفذتها قوات أميركية خاصة في سورية مساء أمس الأربعاء.

ونقلت وكالة «فرانس برس»، اليوم الخميس، عن المسؤول الذي لم تسمه أنه في بداية العملية «فجّر الهدف الإرهابي قنبلة قتلته وأفراد عائلته وبينهم نساء وأطفال».

ونفّذت القوات الخاصة الأميركية إنزالا جويا نادرا في شمال غرب سورية، في عملية وصفها «بنتاغون» بـ«الناجحة»، وأسفرت عن مقتل 13 شخصًا بينهم سبعة مدنيين، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتعدّ العملية، وفق ما قال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لوكالة «فرانس برس»، الأكبر منذ العملية التي نفذتها واشنطن في 27 أكتوبر 2019 وأسفرت عن مقتل زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي. 

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وأوردت وزارة الدفاع الأميركية «بنتاغون» في بيان الخميس، «نفّذت القوات الأميركية الخاصة بإمرة القيادة المركزية الأميركية مهمة لمكافحة الإرهاب في شمال غرب سورية، وقالت إنّ «المهمة كانت ناجحة ولم تسجل خسائر» في صفوفها، دون الإفصاح عن هوية الأشخاص المستهدفين من العملية، لافتًا الى أنه سينشر معلومات إضافية فور توفرها.

وأحصى المرصد 13 قتيلًا على الأقل بينهم أربعة أطفال وثلاث نساء قضوا خلال العملية التي بدأت بإنزال جوي بعد منتصف ليل، الأربعاء- الخميس، وتبعتها اشتباكات استمرت لأكثر من ساعتين. أفادت حصيلة أولية للمرصد بمقتل تسعة أشخاص بينهم طفلان وإمراة.

تفاصيل الإنزال الجوي الإميركي في سورية
واستهدفت العملية وفق مراسلو «فرانس برس»، مبنى من طبقتين في أرض محاطة بأشجار الزيتون. وتضرّر الطابق العلوي منه بشدة وغطى سقفه الذي انهار جزء منه، الدخان الأسود. وتبعثرت محتويات المنزل الذي انتشرت بقع دماء في أنحائه.

وتداول سكان ليلًا تسجيلات صوتية منسوبة للتحالف، يطلب فيها متحدث باللغة العربية من النساء والأطفال إخلاء منازلهم في المكان المستهدف. وأفاد سكان في المنطقة «فرانس برس» بسماع دوي قصف وطلقات نارية،.فيما انتشرت أنباء عن استهداف العملية قياديًا كبيرًا في تنظيم «القاعدة».

وتضم منطقة أطمة عديد مخيمات النازحين المكتظة. ويقول خبراء إن قياديين «جهاديين» يتخذون منها مقرا يتوارون فيه.

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