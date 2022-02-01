بوتين: «من الواضح» أن الغرب «تجاهل» المخاوف الروسية بشأن أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

رأى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن «من الواضح» أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي اختارا «تجاهل» مخاوف روسيا الأمنية؛ بدليل رفضهما الشروط الروسية في إطار المواجهة بشأن أوكرانيا.

وقال بوتين، بعد لقائه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، «نحلل الردود الخطية التي تلقيناها من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (...) لكن من الواضح من الآن تجاهل مخاوف روسيا المبدئية»، وفق «فرانس برس».

,أبدى الرئيس الروسي أمله بالتوصل إلى «حل» للأزمة بين روسيا والغرب حول أوكرانيا، متهمًا في الوقت ذاته واشنطن باستخدام أوكرانيا أداة لجر موسكو إلى «نزاع مسلح».

« أوكرانيا أداة لجرنا إلى نزاع مسلح »

وقال بوتين: «آمل أن نتمكن في نهاية المطاف من إيجاد حل، مع أن الأمر ليس بسهل»، بعدما اعتبر أن «هدف الولايات المتحدة الرئيسي هو احتواء روسيا وأن أوكرانيا أداة لجرنا إلى نزاع مسلح وفرض أقسى العقوبات علينا».

في السياق ذاته،أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن نظيره الأميركي أنتوني بلينكن أقر خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما، الثلاثاء، بوجود مبررات لمناقشة المخاوف الأمنية الروسية، وذلك في خضم الأزمة الأوكرانية.

وقال سيرغي لافروف للتلفزيون الروسي بعد محادثة هاتفية أجراها مع وزير الخارجية الأميركين إن «أنتوني بلينكن أقر بوجود مبررات لمواصلة الحوار (حول الأمن الروسي). سنرى كيف ستسير الأمور».