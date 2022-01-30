تحرك بريطاني جديد ضد روسيا بسبب أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، السبت، أن بلاده ستعرض على حلف شمال الأطلسي «ناتو» نشر قوات وأسلحة وسفن حربية وطائرات مقاتلة في أوروبا، في إطار عملية انتشار عسكري «كبيرة»، ردًّا على تصاعد «العداء الروسي» تجاه أوكرانيا.

وقال جونسون، في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إن مجموعة الإجراءات هذه «ستبعث رسالة واضحة إلى الكرملين. لن نتسامح مع نشاطهم المزعزع للاستقرار، وسنقف دائمًا إلى جانب حلفائنا في ناتو، في مواجهة العداء الروسي».

وفي وقت سابق السبت، أعلنت بريطانيا أن جونسون «يريد تجنب إراقة الدماء في أوكرانيا»، مشيرة إلى أنه سيتصل بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لحضّه مرة جديدة على التراجع والانخراط دبلوماسيًّا فيما يخص الأزمة الأوكرانية.

وقالت الناطقة باسم رئاسة الوزراء في بيان، مساء الجمعة، إن جونسون «مصمم على تسريع الجهود الدبلوماسية وتعزيز الردع لتجنب إراقة الدماء في أوروبا». وأضافت أنه سيتحدث مجددًا عن ضرورة تراجع روسيا وانخراطها دبلوماسيًّا، عندما يجري محادثات مع الرئيس بوتين هذا الأسبوع، حسبما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

وسبق أن اتهمت المملكة المتحدة، موسكو بـ«السعي إلى تنصيب زعيم موالٍ لموسكو في كييف» و«التفكير في احتلال» أوكرانيا. وقالت وزارة الخارجية البريطانية، الأسبوع الماضي: «لدينا معلومات تفيد بأن أجهزة المخابرات الروسية لها صلات بعديد السياسيين الأوكرانيين السابقين». وأضافت: «حسب معلوماتنا، تسعى الحكومة الروسية إلى تنصيب زعيم موالٍ لها في كييف، بينما تخطط لغزو أوكرانيا واحتلالها».