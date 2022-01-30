Atwasat

تحرك بريطاني جديد ضد روسيا بسبب أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 يناير 2022, 01:04 صباحا
تحرك بريطاني جديد ضد روسيا بسبب أوكرانيا
صورة مركبة للرئيس فلاديمير بوتين (يمين)، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، السبت، أن بلاده ستعرض على حلف شمال الأطلسي «ناتو» نشر قوات وأسلحة وسفن حربية وطائرات مقاتلة في أوروبا، في إطار عملية انتشار عسكري «كبيرة»، ردًّا على تصاعد «العداء الروسي» تجاه أوكرانيا. 

وقال جونسون، في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إن مجموعة الإجراءات هذه «ستبعث رسالة واضحة إلى الكرملين. لن نتسامح مع نشاطهم المزعزع للاستقرار، وسنقف دائمًا إلى جانب حلفائنا في ناتو، في مواجهة العداء الروسي».

وفي وقت سابق السبت، أعلنت بريطانيا أن جونسون «يريد تجنب إراقة الدماء في أوكرانيا»، مشيرة إلى أنه سيتصل بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لحضّه مرة جديدة على التراجع والانخراط دبلوماسيًّا فيما يخص الأزمة الأوكرانية.

وقالت الناطقة باسم رئاسة الوزراء في بيان، مساء الجمعة، إن جونسون «مصمم على تسريع الجهود الدبلوماسية وتعزيز الردع لتجنب إراقة الدماء في أوروبا». وأضافت أنه سيتحدث مجددًا عن ضرورة تراجع روسيا وانخراطها دبلوماسيًّا، عندما يجري محادثات مع الرئيس بوتين هذا الأسبوع، حسبما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

وسبق أن اتهمت المملكة المتحدة، موسكو بـ«السعي إلى تنصيب زعيم موالٍ لموسكو في كييف» و«التفكير في احتلال» أوكرانيا. وقالت وزارة الخارجية البريطانية، الأسبوع الماضي: «لدينا معلومات تفيد بأن أجهزة المخابرات الروسية لها صلات بعديد السياسيين الأوكرانيين السابقين». وأضافت: «حسب معلوماتنا، تسعى الحكومة الروسية إلى تنصيب زعيم موالٍ لها في كييف، بينما تخطط لغزو أوكرانيا واحتلالها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كولومبي وتونسي في صفوف «الاتحاد»

كولومبي وتونسي في صفوف «الاتحاد»
انتهت .. منتخب ليبيا يخسر وديا أمام نظيره الكويتي 0-2 (فيديو)

انتهت .. منتخب ليبيا يخسر وديا أمام نظيره الكويتي 0-2 (فيديو)
اكتشاف نجم غريب في مجرة درب التبانة

اكتشاف نجم غريب في مجرة درب التبانة
تونس: اتهام فتاة سورية بالتخطيط لعملية إرهابية بمناطق سياحية

تونس: اتهام فتاة سورية بالتخطيط لعملية إرهابية بمناطق سياحية
الولايات المتحدة: إلغاء آلاف الرحلات الجوية شرق البلاد

الولايات المتحدة: إلغاء آلاف الرحلات الجوية شرق البلاد
فرانس برس: أموال «قذرة» روسية في بريطانيا تضعف سلاح العقوبات على موسكو

فرانس برس: أموال «قذرة» روسية في بريطانيا تضعف سلاح العقوبات على موسكو
اختبار آسيوي ودي لـ «فرسان المتوسط» في الكويت.. وترقب لمصير المدرب كليمنتي

اختبار آسيوي ودي لـ «فرسان المتوسط» في الكويت.. وترقب لمصير المدرب كليمنتي
«مكافحة الأمراض»: زيادة إصابات في المنطقة الغربية وتحذير من السفر لخمس دول

«مكافحة الأمراض»: زيادة إصابات في المنطقة الغربية وتحذير من السفر لخمس دول
البرازيل تحقق في نفوق 3 زرافات

البرازيل تحقق في نفوق 3 زرافات
بهاء الحريري يدخل الساحة السياسية اللبنانية بعد خروج شقيقه

بهاء الحريري يدخل الساحة السياسية اللبنانية بعد خروج شقيقه
إردوغان يقيل رئيس هيئة الإحصاء الوطنية بعد نشر بيانات التضخم

إردوغان يقيل رئيس هيئة الإحصاء الوطنية بعد نشر بيانات التضخم
حيدر السائح يتوقع إصدار «قرارات قاسية» لمجابهة الموجة الرابعة من «كورونا»

حيدر السائح يتوقع إصدار «قرارات قاسية» لمجابهة الموجة الرابعة من «كورونا»
«المسماري»: معركة القطرون استمرت 44 ساعة.. وخلايا في دول الجوار توفر الدعم لعناصر «داعش»

«المسماري»: معركة القطرون استمرت 44 ساعة.. وخلايا في دول الجوار توفر الدعم ...
وليامز: الطبقة السياسية مستفيدة من استمرار الوضع الحالي.. وهناك دور لمجلس الدولة وفق الاتفاق السياسي

وليامز: الطبقة السياسية مستفيدة من استمرار الوضع الحالي.. وهناك دور لمجلس الدولة...
وليامز لـ«قناة الوسط»: أحث «النواب» على تحديد موعد الانتخابات قبل مناقشة تشكيل الحكومة

وليامز لـ«قناة الوسط»: أحث «النواب» على تحديد موعد الانتخابات قبل مناقشة تشكيل ...
رئيس الأركان الأميركي يحذّر من كلفة بشرية «مروّعة» إذا غزت روسيا أوكرانيا

رئيس الأركان الأميركي يحذّر من كلفة بشرية «مروّعة» إذا غزت روسيا أوكرانيا
وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما

وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما
«التعليم العالي»: لم نمنح إذن مزاولة أو تجديد إذن لأي جامعة خاصة هذا العام

«التعليم العالي»: لم نمنح إذن مزاولة أو تجديد إذن لأي جامعة خاصة هذا العام
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مدون باكستاني يتهم بلاده بتدبير قتله
مدون باكستاني يتهم بلاده بتدبير قتله
الأزمة السياسية في هندوراس تنتقل إلى القضاء
الأزمة السياسية في هندوراس تنتقل إلى القضاء
عاصفة ثلجية قوية تضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة (فيديو)
عاصفة ثلجية قوية تضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة (فيديو)
كندا: مئات من سائقي الشاحنات يتظاهرون في أوتاوا ضد إلزامية التطعيم
كندا: مئات من سائقي الشاحنات يتظاهرون في أوتاوا ضد إلزامية ...
إعادة انتخاب سيرجيو ماتاريلا رئيسا لإيطاليا
إعادة انتخاب سيرجيو ماتاريلا رئيسا لإيطاليا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الحكومة البريطانية تعتذر من الملكة على خلفية حفلة في داونينغ ستريت
الحكومة البريطانية تعتذر من الملكة على خلفية حفلة في داونينغ......
تصريحات عن الأزمة الأوكرانية تطيح بقائد البحرية الألمانية
تصريحات عن الأزمة الأوكرانية تطيح بقائد البحرية الألمانية...
موجات «تسونامي» تصل اليابان.. والمد يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار
موجات «تسونامي» تصل اليابان.. والمد يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار...
جراحون أميركيون ينجحون في زراعة قلب خنزير في إنسان
جراحون أميركيون ينجحون في زراعة قلب خنزير في إنسان...
عسكريون في بوركينا فاسو يعلنون عبر التلفزيون الرسمي استيلاءهم على السلطة
عسكريون في بوركينا فاسو يعلنون عبر التلفزيون الرسمي ......
المزيد
«يونهاب»: كوريا الشمالية تطلق مقذوفا غير محدد
«يونهاب»: كوريا الشمالية تطلق مقذوفا غير محدد...
تحرك بريطاني جديد ضد روسيا بسبب أوكرانيا
تحرك بريطاني جديد ضد روسيا بسبب أوكرانيا...
وزيرة الجيوش الفرنسية: لا يمكننا البقاء في مالي إذا كان الثمن باهظا
وزيرة الجيوش الفرنسية: لا يمكننا البقاء في مالي إذا كان ......
إعادة انتخاب سيرجيو ماتاريلا رئيسا لإيطاليا
إعادة انتخاب سيرجيو ماتاريلا رئيسا لإيطاليا...
كندا: مئات من سائقي الشاحنات يتظاهرون في أوتاوا ضد إلزامية التطعيم
كندا: مئات من سائقي الشاحنات يتظاهرون في أوتاوا ضد إلزامية ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط