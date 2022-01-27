الوكالة الأوروبية للأدوية تجيز استخدام «عقار فايزر» المضاد لفيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط

أجازت الهيئة الأوروبية للأدوية استخدام عقار فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد في أول علاج من نوعه للمرض يؤخذ عن طريق الفم للمرض، يحصل على ترخيص في أوروبا.

وقالت الوكالة في بيان اليوم الخميس إنها «أوصت باستخدام باكسلوفيد (Paxlovid) لعلاج كوفيد-19 لدى البالغين ممن ... هم في خطر الإصابة بشكل متزايد بعوارض أشد للمرض»، حسبما ذكرت وكالة «فرانس برس».

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ووافقت الوكالة الأوروبية للأدوية في ديسمبر الماضي على استعمال عقار «فايزر» المضاد لفيروس «كورونا» في الاستخدامات الطارئة، «لمعالجة بالغين مصابين بكوفيد-19 لا يحتاجون إلى أكسجين إضافي لكنهم يواجهون خطرًا أكبر بالانتقال إلى شكل حاد من المرض».