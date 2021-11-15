البحرين أول دولة في العالم تجيز استخدام «إيفوشيلد» لعلاج «كورونا»

السلطات الصحية البحرينية تجيز استخدام عقار من إنتاج شركة أسترازينيكا لعلاج الإصابة بفيروس كورونا (الإنترنت)

أصبحت البحرين، الأحد، أول بلد في العالم يجيز استخدام عقار «إيفوشيلد»، من إنتاج أسترازينيكا، لعلاج فيروس كورونا.

وسيقتصر استخدام العقار على البالغين ممن لا تقل أعمارهم عن 18 عامًا الذين يعانون من نقص المناعة أو الذين يتناولون أدوية تثبط المناعة، فضلاً عن العاملين في وظائف تعرضهم لخطر انتقال العدوى، وفق «فرانس برس».

ودواء إيفوشيلد مصنوع من مزيج من إثنين من الأجسام المضادة، والذي حقق انخفاضًا ذا دلالة إحصائية في حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) الحاد أو التي أدت إلى الوفاة، لدى المرضى الذين لم يدخلوا المستشفى ومن يعانون من أعراض بين خفيفة إلى متوسطة، حسب «وكالة أنباء البحرين».

وشارك أكثر من 5000 شخص في التجارب السريرية المسماة PROVENT حيث ثبت أن المزيج فعال بنسبة 77٪ ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) ، بينما لم تكن هناك تقارير عن أي أعراض شديدة داخل المجموعة التي تلقت العلاج.