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بوريس جونسون يعد «بالتعاون الكامل» مع تحقيق الشرطة في قضية حفلات داونينغ ستريت

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 يناير 2022, 03:20 مساء
بوريس جونسون يعد «بالتعاون الكامل» مع تحقيق الشرطة في قضية حفلات داونينغ ستريت
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. (أرشيفية: أ ف ب)
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يعتزم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن «يتعاون بالكامل» مع تحقيق الشرطة الذي فتح في قضية تنظيم حفلات عدة في داونينغ ستريت خلال فترات الإغلاق.

وقال ناطق باسم جونسون للصحفيين الثلاثاء، إن رئيس الوزراء «سيتعاون بالكامل، مهما كانت الطريقة التي سيطلب فيها ذلك»، وفق «فرانس برس».

قدم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الأربعاء في 12 يناير، «اعتذارات» بعدما أقر بحضور حفلة في حديقة مقر الحكومة خلال فترة الحجر العام الماضي، مشيرًا إلى أنه ظن «ضمنا» أنها اجتماع عمل. وأوضح أمام النواب أنه ظن أن الحدث سيحترم القواعد الصحية المتبعة، مشددًا على أنه يتحمل «مسؤولية الأخطاء» المرتكبة.

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ودعا زعيم المعارضة العمالية، كير ستارمر وقتها، إلى استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعدما اعترف بحضور حفلة في داونينغ ستريت أثناء العزل، وفق «فرانس برس».

هل سيكون لديه الآن الجرأة للاستقالة؟
وقال ستارمر في جلسة مساءلة الحكومة الأسبوعية «دفاعه عن نفسه بالقول إنه لم يكن يعلم أنه كان في حفلة سخيف لدرجة أنه في الواقع استخفاف بعقول الشعب البريطاني». وأضاف: «هل سيكون لديه الآن الجرأة للاستقالة؟»، متهمًا الزعيم المحافظ بـ«الكذب بوقاحة».

في مواجهة سلسلة معلومات كشفت نهاية العام الماضي حفلات منظمة في دوائر السلطة في تحد للقواعد الصحية لمكافحة فيروس كورونا العام 2020، يجد بوريس جونسون نفسه مرغمًا على كشف ما إذا كان حاضرًا أم لا خلال حفلة جرى تنظيمها في 20 مايو، كما ذكرت عدة وسائل إعلام بريطانية.

وأعلنت المسؤولة الثانية في الحزب العمالي على «بي بي سي»، أنجيلا راينر، أن «السؤال بسيط»، مشيرة إلى أنه في حال «كذب بوريس جونسون على البريطانيين وعلى البرلمان وحضر حفلات أثناء العزل، فلا يمكن الدفاع عنه».

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