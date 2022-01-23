بكين تجري فحوص الكشف عن «كوفيد» لسكان حي بكامله بعد اكتشاف بؤرة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مدينة بكين، الأحد، أنها ستجري فحوصًا لجميع سكان أحد أحيائها بعد اكتشاف بؤرة لفيروس كورونا، قبل أقل من أسبوعين من انطلاق الألعاب الأولمبية الشتوية في العاصمة الصينية.

وكانت المدينة ذكرت في نهاية الأسبوع الماضي تسجيل إصابة أولى بالمتحور أوميكرون الشديد العدوى لدى شخص تلقى رسالة من كندا عُثِر على آثار للفيروس عليها بحسب السلطات، وفق «فرانس برس».

بؤرة وبائية ثانية مرتبطة بالمتحور دلتا

ورصدت بؤرة وبائية ثانية مرتبطة بالمتحور دلتا في منطقة فنغتاي في جنوب بكين. وفي إجراء احترازي ستُجرى فحوص لجميع سكان ذلك الحي، اعتبارًا من الأحد، بحسب ما أعلنت البلدية التي تمنع الأشخاص المعرضين للخطر من مغادرة بكين.

وقال المسؤول شو هيجيين للصحافة، «علينا بذل كل ما في وسعنا لوقف تفشي (الفيروس) في أسرع وقت ممكن، عبر اتخاذ تدابير حازمة وصارمة وحاسمة». منذ نهاية الأسبوع الماضي، سُجّلت نحو أربعين إصابة بكوفيد في بكين، معظمها بالمتحوّر دلتا.

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ويبلغ عدد سكان فنغتاى نحو مليوني نسمة. ويضم هذا الحي سوق تشينفادي التي شكّلت في 2020 بؤرة للفيروس بسبب آثار لكورونا رصدت على لوح لتقطيع كميات مستوردة من سمك السلمون.

منذ ذلك الحين، تلتزم الصين حذرا كبيرا حيال سلسلة المواد الغذائية المجمدة وتخشى انتقالا لكوفيد-19 عبر منتجات قادمة من الخارج. لكن منظمة الصحة العالمية نفت بشكل قاطع فرضية أن تكون أطعمة مجمدة منشأ الوباء في الصين.

13 مليون في حجر صحي

ويقع حي فنغتاي على بُعد نحو عشرين كيلومترا عن الموقع الذي يستضيف المباريات الأولمبية في التزلج الحر والتزلج على الجليد. من جهة أخرى، أعلنت سلطات شيان (شمال) الواقعة على بُعد حوالي ألف كيلومتر عن بكين، أن المدينة سترفع الثلاثاء القيود التي فرضت للحد من انتشار كورونا.

وكانت سلطات المدينة التي أصبحت بؤرة جديدة للمرض في نهاية ديسمبر، فرضت على سكانها البالغ عددهم 13 مليونا إجراءات حجر صحي هي الأكثر صرامة منذ ووهان (وسط) أول مدينة في العالم ظهر فيها الفيروس قبل عامين.

ومنذ بداية الجائحة، طبقت السلطات الصينية استراتيجية «صفر كوفيد» وفرضت قيودًا على السفر وإجراءات عزل محددة، بهدف الحد من ظهور حالات جديدة قدر الإمكان. ورغم ذلك، تُسجّل إصابات بشكل متقطع في الأشهر الأخيرة، وتُضاعف الدولة من يقظتها مع اقتراب دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي شتنظم في بكين من 04 الى 20 فبراير.