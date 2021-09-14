الصين تسارع للقضاء على بؤرة «كوفيد» جديدة في المدارس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 سبتمبر 2021, 12:33 مساء
[إجراء فحص للكشف عن كورونا لطفل في مدينة بوتين، بمقاطعة فوجيان بشرق الصين في 13 سبتمبر 2021. (أ ف ب)

أغلقت السلطات في مدن جنوب الصين المدارس وأمرت بإجراء فحوص لملايين الأشخاص الثلاثاء، في مسعى حثيث لوقف تفشٍ جديد لكوفيد-19، أثار مخاوف من انتشار العدوى بين التلاميذ غير الملقحين.

وأمرت مدينة بوتيان، البالغ عدد سكانها 3.2 مليون نسمة والواقعة في مقاطعة فوجيان الساحلية، الثلاثاء بإجراء فحوص لجميع المواطنين، بعد تسجيل إصابات بالمتحورة دلتا، نسبت إلى شخص عائد من سنغافورة تفشت في أنحاء المقاطعة لتطال أكثر من 100 شخص، حسب وكالة «فرانس برس».

وتشهد الصين حاليًا انتشارًا للمتحورة «دلتا» شديدة العدوى، بعد القضاء على أول موجة من الفيروس العام الماضي. والبؤرة في فوجيان هي الأكبر منذ أسابيع وتأتي بعد إعلان السلطات الصينية السيطرة على تفش للوباء ناجم عن المتحورة دلتا، ما يمثل اختبارا لمساعي الصين الهادفة للتوصل إلى «صفر إصابات».

59  إصابة بـ«كوفيد» في الصين
وأعلنت الصين الثلاثاء 59 إصابة انتقلت محليًا، غداة 22 إصابة قبل يوم، وجميعها في مقاطعة فوجيان. وقالت الصين إن الشخص الذي يعتقد أنه نقل العدوى، رجل عاد مؤخرا من سنغافورة وبدت عليه عوارض بعد استكماله حجرًا صحيًا مدته 14 يومًا، علما بأن نتيجة الفحص الأول للكشف عن الفيروس، جاءت سلبية.

اقرأ ايضا: تمديد الإغلاق لاحتواء كوفيد في العاصمة الأسترالية

وكان ابنه البالغ 12 عامًا وزميل له في الصف من بين أوائل الأشخاص المصابين في البؤرة الأسبوع الماضي، بعد وقت قصير على بدء الفصل الدراسي الجديد. ثم تسارعت العدوى في الصفوف الدراسية لتصيب أكثر من 36 تلميذًا من بينهم ثمانية من أطفال دور الحضانة، حسبما أعلنت السلطات الثلاثاء، في أول تفش كبير يطال المدارس منذ بداية الجائحة.

مليارا جرعة لقاح في الصين
أعطت الصين أكثر من ملياري جرعة من لقاحاتها ضد كورونا اعتبارًا من الأحد، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا)، ما يكفي لتلقيح قرابة 70% من سكانها بالكامل.لكن معظم الفتيان الصغار السن لم يتلقوا اللقاح بعد ما يثير المخاوف من أن تتسبب البؤرة الأخيرة في فوجيان في انتقال العدوى لأكثر الناس عرضة للإصابة.

وأمرت حكومة بوتيان المدارس بإغلاق الصفوف حضوريا الإثنين، وحذت حذوها مدينة شيامين الثلاثاء، وأغلقت خدمات الحافلات لمسافات بعيدة وطلبت من جميع السكان إجراء فحوص. ونبهت السفارة الصينية في سنغافورة الإثنين الرعايا إلى وجوب توخي الحذر بشأن السفر إلى الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، وإلى أن يكونوا مستعدين نفسيًا واقتصاديًا لمواجهة صعوبات الدخول مجددًا إلى الصين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عامل ينقل «كورونا» لـ 13 غوريلا
طب وصحة
أخنوش يبدأ مشاورات تشكيل حكومة جديدة بالمغرب
دولى
زيادة الطلب على استنساخ الإبل في الإمارات
علوم وتكنولوجيا
أبوبكر سعيد: أي زعزعة للحكومة تعني تأجيل الانتخابات.. وهذا لا يقبله الليبيون
ليبيا
طوارئ «كاف» تلغي مباراة الذهاب في السودان وتحتكم لملعب بنينا بين الأهلي طرابلس ...
رياضة محلية
الحافي ينفي الاتفاق مع المشري على عقد «الدستورية» للنظر في قانون انتخاب الرئيس
ليبيا
شاومي تقتحم عالم السيارات الكهربائية
سيارات
«فرانس برس»: الجيش السوداني لا يزال مهيمنا بعد عامين من الإطاحة بالبشير
عربى
تجربة صاروخية جديدة في كوريا الشمالية تثير قلق واشنطن
دولى
فلاشينغ ميدوز: ميدفيديف يحرز باكورة ألقابه الكبيرة ويحرم ديوكوفيتش من الإنجاز
رياضة عالمية
كليمنتي: درسنا منتخب مصر جيدا.. ولن نلعب عشوائيا
رياضة محلية
«دويتشه فيله»: الانقسامات منحت سيف القذافي «فرصة حقيقة» للعودة السياسية
ليبيا
مجلس الوزراء: قبول طلبات 402 زيجة بـ«منحة الزواج» حتى الآن
ليبيا
المبروك: تأخر اعتماد الميزانية أعاق الإفراجات المالية لـ58287 موظفا
ليبيا
«طالبان» تسمح للإناث بارتياد الجامعات بـ«شرط»
دولى
مواطن يعثر على هيكل عظمي لديناصور في الصحراء الليبية
علوم وتكنولوجيا
إغلاق الحدود البرية بين ليبيا وتونس يكبد البلدين خسائر اقتصادية كبرى
ليبيا
الإفراج عن الصحفي إسماعيل بوزريبة بعد نحو 3 سنوات من الاعتقال
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لا تتناول هذه الأطعمة في سن الستين