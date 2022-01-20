بايدن: روسيا ستتكبد خسائر بشرية «فادحة» إذا غزت أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، روسيا من أنها ستواجه «كارثة» في حال غزت أوكرانيا، مقدّرا في الآن نفسه أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين «لا يريد نشوب حرب واسعة النطاق».

وقال بايدن في مؤتمر صحافي «ستكون كارثة لروسيا»، محذرا موسكو من خسائر «فادحة» في الأرواح بساحة القتال وعقوبات «قاسية» غير مسبوقة على الصعيد الاقتصادي. وتابع: «سيكون الأمر كارثيًا على روسيا»، مضيفا أن الروس ربما ينتصرون في النهاية، لكن خسائرهم ستكون «باهظة».

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بايدن يحذر من خروج الأزمة عن السيطرة

كما حذر الرئيس الأميركي من أن الأزمة في أوكرانيا قد «تخرج بسهولة عن السيطرة» وتجتذب اليها دولاً مجاورة، معربًا عن انفتاحه لعقد قمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وقال بايدن إن عقد قمة مع بوتين لا يزال أمرا «محتملا».

وأضاف «ما يقلقني هو أن هذا يمكن أن يخرج السيطرة، وبسهولة شديدة يمكن أن أن يخرج عن السيطرة بسبب (...) حدود أوكرانيا وما يمكن لروسيا أن تفعله أو لا تفعله». وأمل بايدن أن يفهم بوتين «أنه ليس في موقف جيد ليسيطر على العالم».

وحذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، من أن موسكو قد تكون تستعد لإرسال مزيد القوات باتجاه أوكرانيا، فيما دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى اختيار «مسار سلمي».

وقال بلينكن خلال زيارته كييف: «نعرف بوجود خطط لزيادة هذه القوة أكثر ضمن مهلة قصيرة للغاية، ويعطي ذلك الرئيس بوتين القدرة، أيضًا ضمن مهلة قصيرة للغاية، على القيام بخطوات عدائية أكثر تجاه أوكرانيا». وأكد في الوقت ذاته «آمل بشدة بأن نتمكن من إبقاء (الوضع) على مسار دبلوماسي وسلمي، لكن في النهاية، سيعود القرار في ذلك إلى الرئيس بوتين».