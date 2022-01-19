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وزير الخارجية الأوكراني: لا نخطط «لأي هجوم» على الانفصاليين المؤيدين لروسيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 يناير 2022, 05:13 مساء
وزير الخارجية الأوكراني: لا نخطط «لأي هجوم» على الانفصاليين المؤيدين لروسيا
قوات روسية في القرم شمال أوكرانيا. (الإنترنت)
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أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الأربعاء، أن بلاده لا تخطط «لأي هجوم» في شرق البلاد على الانفصاليين المؤيدين لروسيا التي يعتقد بشكل واسع أنها تقدم الدعم العسكري لهم.

وأوضح كوليبا، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، «أوكرانيا لا تخطط لأي هجوم.. لهذا النزاع حل واحد وهو الحل السياسي».

موسكو تستعد لإرسال قوات إضافية باتجاه أوكرانيا
وحذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، من أن موسكو قد تكون تستعد لإرسال مزيد القوات باتجاه أوكرانيا، فيما دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى اختيار «مسار سلمي».

وقال بلينكن خلال زيارته كييف: «نعرف بوجود خطط لزيادة هذه القوة أكثر ضمن مهلة قصيرة للغاية، ويعطي ذلك الرئيس بوتين القدرة، أيضًا ضمن مهلة قصيرة للغاية، على القيام بخطوات عدائية أكثر تجاه أوكرانيا». وأكد في الوقت ذاته «آمل بشدة بأن نتمكن من إبقاء (الوضع) على مسار دبلوماسي وسلمي، لكن في النهاية، سيعود القرار في ذلك إلى الرئيس بوتين».

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وأعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، تخصيص مبلغ إضافي قدره 200 مليون دولار كدعم أمني لأوكرانيا التي تواجه خطر اجتياح روسي محتملًا. وقال مسؤول أميركي رفيع، خلال زيارة بلينكن كييف، إن إدارة الرئيس جو بايدن، «وافقت الشهر الماضي على تخصيص 200 مليون دولار كمساعدات دفاعية أمنية إضافية لشركائنا الأوكرانيين»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

بلينكن يصل إلى أوكرانيا
ووصل بلينكن إلى أوكرانيا للتعبير عن دعمه لكييف في ظل ازدياد المخاوف من اجتياح روسي محتمل، ومن المقرر أن يلتقي لاحقًا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قبل يومين من عقده لقاء مع نظيره الروسي في جنيف.

وتأتي الزيارة قبل لقاء مقرر بين بلينكن، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في جنيف، الجمعة. وعلى أمل إظهار دعم ثابت لكييف قبل هذا اللقاء، يقوم وزير الخارجية الأميركي بزيارة ليوم واحد لأوكرانيا. ويتوجه بلينكن، الخميس، إلى برلين لإجراء محادثات رباعية مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا سعيًا إلى وحدة غربية.

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