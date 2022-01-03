«فرانس برس»: 5 قوى نووية عالمية تتعهد منع انتشار الأسلحة الذرية

مجلس الأمن الدولي بنيويورك بالولايات المتحدة. (الإنترنت)

تعهدت (الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا)، الإثنين، «منع انتشار» الأسلحة النووية في بيان مشترك قبل مؤتمر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ووسط المفاوضات مع إيران التي يشتبه في سعيها لحيازة قنبلة ذرية، شددت هذه القوى النووية الخمس على «رغبتها في العمل مع كل الدول لتهيئة بيئة أمنية تسمح بإحراز مزيد التقدم في ما يتعلق بنزع السلاح، مع هدف نهائي متمثل في عالم خالٍ من الأسلحة النووية»، كما أكدت الرئاسة الفرنسية التي تنسق عمل هذه الدول قبل انعقاد مؤتمر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.