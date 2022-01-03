الخارجية الروسية: نأمل أن يخفف اتفاق القوى النووية مستوى التوتر في العالم

الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف. (الإنترنت)

تأمل روسيا في أن يؤدي التعهد الذي وقعته الاثنين مع أربع قوى نووية عالمية أخرى لمنع انتشار الأسلحة النووية، إلى تخفيف التوتر في العالم، فيما أشارت إلى ضرورة عقد قمة للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان «نأمل، في ظل الظروف الصعبة الحالية للأمن الدولي، بأن تساعد الموافقة على هذا البيان السياسي في خفض مستوى التوتر في العالم».

من جانبه، أوضح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوكالة «ريا نوفوستي» للأنباء أن «موسكو ما زالت تعتبر أن عقد قمة بين القوى النووية الكبرى في العالم ضروري».