«طالبان» تجدد دعوتها للولايات المتحدة للإفراج عن مليارات الدولارات المجمدة

الناطق باسم «وزارة الخارجية» التابعة لطالبان عبد القهار بلخي. (الإنترنت)

جددت طالبان دعوة الولايات المتحدة للإفراج عن مليارات الدولارات التي جمّدتها، بعد محادثات استمرت يومين في العاصمة القطرية الدوحة.

ودعت طالبان أيضًا في الاجتماعات التي ترأسها وزير خارجية حكومة طالبان غير المعترف بها دوليا أمير خان متقي مع مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى أفغانستان توم ويست إلى التخلي عن القوائم السوداء ورفع العقوبات. وهذه الجولة الثانية من المحادثات بين الجانبين منذ الانسحاب الأميركي من أفغانستان، وفق «فرانس برس».

ارتفاع معدّل التضخم والبطالة بين الأفغان

ومنذ استيلاء طالبان على السلطة، ارتفع معدّل التضخم بشكل كبير وكذلك البطالة بين الأفغان، وسط انهيار النظام المصرفي وتفاقمت الأزمة بعد تجميد واشنطن حوالي 10 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني، وازداد التراجع مع وقف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تمويلهما لأفغانستان.

وكتب الناطق باسم «وزارة الخارجية» التابعة لطالبان عبد القهار بلخي في تغريدة «ناقش الوفدان القضايا السياسية والاقتصادية والإنسانية والصحية والتعليم والأمن، بالإضافة إلى توفير التسهيلات المصرفية والنقدية اللازمة».

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وأضاف: «طمأن الوفد الأفغاني الجانب الأميركي حول الأمن وحث على الإفراج على أموال أفغانستان المجمدة، من دون شروط وإنهاء اللوائح السوداء والعقوبات، وفصل القضايا الإنسانية عن القضايا السياسية».

اعتراف دولي بشرعية سلطة طالبان

وتسعى طالبان إلى نيل اعتراف دولي بشرعية سلطتها في أفغانستان والحصول على مساعدات لتجنيب البلاد كارثة إنسانية وتخفيف الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها. وإلى الآن لم يعترف أي بلد بشرعية حكم طالبان في أفغانستان.

ويواجه الشعب الأفغاني أزمة اقتصادية حادة ونقصًا في الغذاء وتزايدًا في معدّلات الفقر بعد ثلاثة أشهر من عودة طالبان إلى السلطة. ويتمثّل أحد أبرز التحدّيات في كيفية إيصال الأموال إلى أفغانستان من دون أن تتعرّض المؤسّسات المالية للعقوبات الأميركية المفروضة على حركة طالبان.

من جانبها، أكدت الولايات المتحدة في بيان صادر عن الناطق باسم وزارة الخارجية أنها ستبقى «ملتزمة ضمان ألا تحد العقوبات الأميركية من قدرة المدنيين الأفغان على الحصول على دعم إنساني من الحكومة الأميركية والمجتمع الدولي بينما تحرم الأفراد والكيانات الخاضعين لعقوبات من الأصول».

دعم التدفق المستمر للمساعدات الإنسانية

وقال الناطق باسم الخارجية، نيد برايس، في البيان إن «وزارة الخزانة أصدرت رخصًا عامة لدعم التدفق المستمر للمساعدات الإنسانية لشعب أفغانستان والأنشطة الاخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».

وحثت الولايات المتحدة طالبان أيضًا على توفير الوصول للتعليم للفتيات والنساء في أنحاء البلاد و«أعربت عن قلقها العميق بشأن مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان».

وذكّرت واشنطن طالبان أيضًا بالتزامها عدم السماح للمنظمات الإرهابية العمل من أراضيها وضمان المرور الآمن للمواطنين الأميركيين من أفغانستان.