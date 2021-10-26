طوارئ في إيطاليا: الشوارع تتحول لأنهار جراء فيضانات قوية ضربت جزيرة صقلية (فيديو وصور)

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 أكتوبر 2021, 08:21 مساء
لقطة من فيديو لحظة إغراق الفيضانات للشوارع في صقلية. (الإنترنت)

قال رجال الإنقاذ في إيطاليا، الثلاثاء، إن إعصارًا قويًّا ضرب جزيرة صقلية بجنوب إيطاليا، مما تسبب في فيضانات واسعة النطاق حول مدينة كاتانيا، وحولت الشوارع والساحات إلى أنهار وبحيرات.

ونقلت وكالة «رويترز» عن  ناطق باسم مجموعة «ميسريكورديا» للمتطوعين الذين يساعدون الشرطة ورجال الإطفاء، إنه تم العثور على جثة رجل تحت سيارة وسط أمطار غزيرة تجتاح بلدة جرافينا شمال كاتانيا.

وغمرت الأمطار بعض الشوارع والساحات في كاتانيا، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في وسط المدينة وإغراق المحلات التجارية.

 عمليات الإنقاذ 
وقام رجال الإطفاء بالمئات من عمليات الإنقاذ في الجزيرة، والعديد منها كانت مخصصة لمساعدة الأشخاص المحاصرين في المنازل والسيارات، وأغلقت المدارس، الإثنين، أبوابها أمام التلاميذ.

وذكرت وسائل الإعلام أن الفيضانات ضربت أيضًا جناحًا في مستشفى غاريبالدي في كاتانيا. وقال ناطق باسم رجال الإطفاء إن حالة الطوارئ واسعة النطاق وحرجة للغاية ولا يبدو أنها تتحسن.

-  «إيدا» يخلف 7 قتلى وفيضانات وحالة «طوارئ تاريخية» في نيويورك
-  17 قتيلا نتيجة الفيضانات في نيويورك بعد كارثة تاريخية سببها الإعصار «إيدا»

وقالت جمعية المزارعين في صقلية، في بيان، إن أكثر من 300 ملم من الأمطار سقطت بالقرب من كاتانيا في غضون ساعات قليلة يوم الأحد، ما يقرب من نصف متوسط هطول الأمطار السنوي على الجزيرة الواقعة على البحر المتوسط.

لقطة من فيديو لحظة إغراق الفيضانات للشوارع في صقلية. (الإنترنت)
لقطة من فيديو لحظة إغراق الفيضانات للشوارع في صقلية. (الإنترنت)
لقطة من فيديو لحظة إغراق الفيضانات للشوارع في صقلية. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد على قناة «الوسط».. مراسم إجراء قرعة الدوري الليبي الممتاز للموسم الجديد
رياضة محلية
طوارئ في إيطاليا: الشوارع تتحول لأنهار جراء فيضانات قوية ضربت جزيرة صقلية (فيديو...
دولى
مفاجأة قبل دقائق من قرعة الدوري الممتاز الليبي.. 13 ناديا تطلب تأجيل الانطلاق 15...
رياضة محلية
الأهلي طرابلس يواجه الملعب المالي.. والاتحاد يلتقي إنييمبا النيجيري في ...
رياضة محلية
تعادل سلبي ودي بين خليج سرت والبشائر بمصراتة ضمن الاستعداد للدوري الليبي
رياضة محلية
سكانها 4 ملايين.. إغلاق تام بمدينة لانتشو الصينية
دولى
مجلس الأمن يفرض عقوبات على أسامة الكوني.. وواشنطن «تشيد» بالقرار
ليبيا
كشف موعد إقامة مباراة «برشلونة» و«بوكا جونيورز» على «كأس مارادونا»
رياضة عالمية
سرقة أسلاك كهرباء بطول 3400 متر في 3 مناطق
ليبيا
رسميا.. تحديد موعد قرعة دور الـ32 بـ«الكونفدرالية» بمشاركة الاتحاد والأهلي ...
رياضة محلية
واشنطن تعلق مساعدة مالية للسودان بقيمة 700 مليون دولار وتحض على إعادة السلطة ...
دولى
من الظل إلى المنصب الأول.. عبد الفتاح البرهان العسكري الذي يقود السودان
دولى
47 فريقا في دوري الدرجة الأولى
رياضة محلية
مجلس النواب يعدل سن الترشح للانتخابات الرئاسية إلى 35 عاما بدلا عن 40
ليبيا
6 أرقام تتحطم على أقدام محمد صلاح في قلعة «أولد ترافورد»
رياضة عالمية
النهر الصناعي: وقف الإمداد المائي عن 4 مدن وتخفيضه على العاصمة طرابلس
ليبيا
السودان: البرهان يعلن حل مجلس السيادة ومجلس الوزراء وإعلان حالة الطوارئ
عربى
بايدن يكلف نائبته بتمثيل واشنطن في مؤتمر باريس بشأن ليبيا
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طوارئ في إيطاليا: الشوارع تتحول لأنهار جراء فيضانات قوية ضربت جزيرة صقلية (فيديو وصور)