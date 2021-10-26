طوارئ في إيطاليا: الشوارع تتحول لأنهار جراء فيضانات قوية ضربت جزيرة صقلية (فيديو وصور)

لقطة من فيديو لحظة إغراق الفيضانات للشوارع في صقلية. (الإنترنت)

قال رجال الإنقاذ في إيطاليا، الثلاثاء، إن إعصارًا قويًّا ضرب جزيرة صقلية بجنوب إيطاليا، مما تسبب في فيضانات واسعة النطاق حول مدينة كاتانيا، وحولت الشوارع والساحات إلى أنهار وبحيرات.

ونقلت وكالة «رويترز» عن ناطق باسم مجموعة «ميسريكورديا» للمتطوعين الذين يساعدون الشرطة ورجال الإطفاء، إنه تم العثور على جثة رجل تحت سيارة وسط أمطار غزيرة تجتاح بلدة جرافينا شمال كاتانيا.

وغمرت الأمطار بعض الشوارع والساحات في كاتانيا، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في وسط المدينة وإغراق المحلات التجارية.

عمليات الإنقاذ

وقام رجال الإطفاء بالمئات من عمليات الإنقاذ في الجزيرة، والعديد منها كانت مخصصة لمساعدة الأشخاص المحاصرين في المنازل والسيارات، وأغلقت المدارس، الإثنين، أبوابها أمام التلاميذ.

وذكرت وسائل الإعلام أن الفيضانات ضربت أيضًا جناحًا في مستشفى غاريبالدي في كاتانيا. وقال ناطق باسم رجال الإطفاء إن حالة الطوارئ واسعة النطاق وحرجة للغاية ولا يبدو أنها تتحسن.

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وقالت جمعية المزارعين في صقلية، في بيان، إن أكثر من 300 ملم من الأمطار سقطت بالقرب من كاتانيا في غضون ساعات قليلة يوم الأحد، ما يقرب من نصف متوسط هطول الأمطار السنوي على الجزيرة الواقعة على البحر المتوسط.

لقطة من فيديو لحظة إغراق الفيضانات للشوارع في صقلية. (الإنترنت)

لقطة من فيديو لحظة إغراق الفيضانات للشوارع في صقلية. (الإنترنت)

لقطة من فيديو لحظة إغراق الفيضانات للشوارع في صقلية. (الإنترنت)