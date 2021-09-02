17 قتيلا نتيجة الفيضانات في نيويورك بعد كارثة تاريخية سببها الإعصار «إيدا»

آثار الفيضانات في نيويورك الأميركية بعد مرور الإعصار «إيدا». (الإنترنت)

أحدثت مخلّفات الإعصار إيدا فيضانات في منطقة نيويورك دفعت السلطات لإصدار إعلان نادر لحالة الطوارئ، كما أسفرت عن مقتل 17 شخصا على الأقل.

وحوّل الهطول القياسي للأمطار والذي دفع سلطات نيويورك إلى إصدار إعلان غير مسبوق لحالة الطوارئ الناجمة عن الفيضانات، الشوارع إلى أنهار فيما غرقت أيضا محطّات المترو التي تم تعليقها فيما غمرت المياه السكك، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال ميتوديجا ميهاجلوف الذي غرق الطابق السفلي لمطعمه في مانهاتن بمياه بلغ ارتفاعها 76 ملم: «أبلغ من العمر 50 عاما ولم أشهد قط هذا الكم من المطر». وأضاف للوكالة الفرنسية: «كأننا نعيش في الأدغال، إنه أشبه بأمطار استوائية. أمر لا يصدّق. كل شيء غريب هذا العام».

إلغاء رحلات جوية بسبب الفيضانات

وألغيت مئات الرحلات في مطارات لاغوارديا وجون كينيدي إضافة إلى نيوارك الذي أظهر مقطع فيديو أحد مبانيه غارقا في المياه.

ويقوم الرئيس الأميركي جو بايدن بزيارة الجمعة إلى ولاية لويزيانا جنوبا، حيث دمّر الإعصار إيدا في وقت سابق مبان وقطع الطاقة عن أكثر من مليون منزل، وقال قبل الزيارة: «نحن معا (في مواجهة الإعصار) والدولة مستعدة لتقديم المساعدة».

وأدت الفيضانات إلى إغلاق طرق رئيسية في عدة أحياء بينها مانهاتن وذي برونكس وكوينز، فيما أنقذت أجهزة الطوارئ مئات الأشخاص.

كم شخص قُتل نتيجة الأحوال الجوية السيئة؟

ولقي تسعة أشخاص حتفهم في مدينة نيويورك، بينهم ثمانية لم يتمكنوا من الهرب من الطوابق السفلية لمبان في كوينز وبروكلين، بحسب الشرطة. وتراوحت أعمار الضحايا بين عامين و86 عاما.

وقتل أربعة أشخاص في إليزابيث في نيوجيرزي، حيث أعلنت أيضا حالة الطوارئ، وفق ما أفاد ناطق باسم رئيس البلدية؛ فيما تأكدت وفاة أخرى في باسيك. كما قتل ثلاثة أشخاص في مقاطعة مونتغومري خارج فيلادلفيا في بنسلفانيا، وفق تأكيدات مسؤول محلي.

وضرب الإعصار إيدا ولاية لويزيانا جنوبا نهاية الأسبوع، محدثا فيضانات كبيرة وأعاصير فيما خلّف دمارا في الشمال.

وتحدث رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو في تغريدة عن «حدث تاريخي في الأحوال الجوية الليلة تمثّل بهطول أمطار قياسية على أنحاء المدينة وفيضانات عارمة وظروف خطيرة في شوارعنا».

وأُعلنت حالة الطوارئ في نيويورك ونيوجيرزي فيما أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أول تحذير في التاريخ من الفيضانات المفاجئة في مدينة نيويورك، داعية السكان إلى التوجّه للمرتفعات.

وقال فرع هيئة الأرصاد الوطنية في نيويورك على تويتر «لا تعرف مدى عمق المياه والوضع خطير للغاية»

تهديد الأعاصير والزوابع مستمر

وبدت السماء صافية في نيويورك صباح الخميس لتعود الحياة تدريجيا إلى طبيعتها في المدينة، فيما كانت آثار كارثة الليلة السابقة ماثلة. وأبعد السكان غصون الأشجار التي سقطت عن الطرقات فيما استؤنفت خدمات المترو ببطء.

وانقطعت الطاقة عن نحو 98 ألف منزل في بنسلفانيا و60 ألفا في نيوجيرزي و40 ألفا في نيويورك، وفق موقع «باور آوتيج.يو إس» المتخصص.

ونادرا ما يشهد ساحل شمال شرق الولايات المتحدة عواصف كهذه. وتأتي العاصفة مع ارتفاع درجات حرارة سطح المحيطات جراء تغير المناخ. ويشير العلماء إلى أن الاحترار يجعل الأعاصير أكثر قوة وتحمل كميات أكبر من المياه، ما يمثّل تهديدا متزايدا لسكان المناطق الساحلية حول العالم.

وفي آنابوليس، على بعد 50 كيلومترًا عن واشنطن، عاصمة الولايات المتحدة، حطّمت زوبعة أشجارًا وأدت إلى سقوط أعمدة كهرباء.

وحذرت هيئة الأرصاد الوطنية من أن تهديد الزوابع سيبقى قائما فيما تجري مراقبة احتمال وقوعها في أجزاء من كونيتيكت وشمال نيوجيرزي وجنوب نيويورك فيما اتّجه إيدا شمالا ليمر عبر نيو إنغلاند الخميس.