القضاء الإيطالي يبدأ محاكمة سالفيني لرفضه إنزال مهاجرين أنقذوا في 2019

ماتيو سالفيني خلال فعالية سياسية في روما. (أ ف ب)

بدأت، السبت، محاكمة وزير الداخلية الإيطالي السابق والزعيم اليميني المتطرف ماتيو سالفيني، بتهمة منع نحو 150 مهاجرًا سريًّا في ظروف صحية قاسية، من النزول من سفينة إنقاذ.

وفي يوم افتتاح المحاكمة في باليرمو، قال القاضي روبرتو مورجيا إن جميع الشهود الذين قدمهم الطرفان سيسمح لهم بالإدلاء بشهاداتهم، بمن فيهم الممثل الأميركي ريتشارد غير، ورئيس الوزراء الإيطالي السابق جوزيبي كونتي، وفق «فرانس برس».

سجن 15 عامًا

وكان ريتشارد غير صعد على متن سفينة منظمة «أوبن آرمز» في أغسطس 2019 لتقديم دعمه للمهاجرين، في زيارة سخر منها حينذاك سالفيني الذي كان وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء في الحكومة التي كان يرئسها كونتي.

وبدأت محاكمة سالفيني الذي يمكن أن يحكم عليه بالسجن لمدة قد تصل إلى 15 عامًا، في 15 سبتمبر، لكنها أُرجئت على الفور. واستغرقت جلسة السبت التي كانت إجرائية إلى حد كبير، أقل من ثلاث ساعات. وحدد القاضي مورجيا 17ديسمبر موعدًا للجلسة المقبلة.

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وقال سالفيني، لصحفيين خارج قاعة المحكمة، «أخبروني عن مدى جدية محاكمة يأتي ريتشارد غير من هوليوود للإدلاء بشهادته حول عدوانيتي فيها». وأضاف: «آمل بأن تستمر لأقصر مدة ممكنة لأن هناك أمورًا أهم بكثير يجب متابعتها».

ووافقت المحكمة أيضًا على أن يمثل وزيرا الخارجية والداخلية الحاليان، لويغي دي مايو ولوسيانا لامورجيزي، كشاهدين في المحاكمة. وماتيو سالفيني (48 عامًا) هو زعيم حزب الرابطة اليميني القومي المناهض للهجرة، والمشارك في الائتلاف الحاكم بقيادة ماريو دراغي.

كم ستكلف الإيطاليين؟

يتهم القضاء سالفيني بخطف أشخاص واستغلال منصبه لمنعه من إنزال 147 مهاجرًا تم إنقاذهم في البحر في أغسطس 2019.

وقد رفض لمدة ستة أيام السماح برسو آمن لسفينة المنظمة غير الحكومية الإسبانية، التي توقفت قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية الصغيرة (جنوب صقلية)، بينما كانت الظروف على متنها تسوء. ولم يُسمح للمهاجرين بالنزول إلا بأمر صادر عن القضاء الصقلي بعد تفتيش السفينة المكتظة.

ويؤكد سالفيني، المعروف بتصريحاته المثيرة للجدل خصوصًا بشأن الهجرة، أنه عمل لمصلحة إيطاليا ولثني المهاجرين عن الإبحار من السواحل الأفريقية لعملية عبور خطيرة للبحر المتوسط، مشددًا على أن الحكومة الإيطالية حينذاك وكونتي صادقا على القرار.

محكمة سجن باليرمو

وقبل بدء الجلسة، نشر سالفيني على «تويتر» صورة له داخل قاعة المحكمة أمام المكان المخصص للمتهمين. وكتب: «هذه محكمة سجن باليرمو». وأضاف أن «المحاكمة التي يريدها اليسار والمعجبون بالهجرة غير القانونية تبدأ. كم سيكلف ذلك المواطن الإيطالي؟».

ويمثل الادعاء في هذه المحاكمة 23 طرفًا مدنيًّا بينهم تسعة مهاجرين كانوا على متن السفينة. وقد صوت مجلس الشيوخ الإيطالي العام الماضي على رفع الحصانة البرلمانية عن سالفيني ما مهد الطريق لمحاكمته.

406 مهاجر

في قضية أخرى مماثلة أمرت محكمة كاتانيا الواقعة في صقلية، بإسقاط الدعوى المرفوعة ضد سالفيني، المتهم بإبقاء مئة مهاجر في البحر أنقذتهم السفينة «غريغوريتي» التابعة لخفر السواحل الإيطاليين صيف 2019.

وخلال جلسة الاستماع، السبت، في باليرمو، وصل 406 مهاجرين تم إنقاذهم خلال عدة عمليات قبالة سواحل ليبيا من قبل السفينة الألمانية «سي ووتش 3» التابعة للمنظمة غير الحكومية «سي ووتش» إلى ميناء توتسالو في صقلية لإنزالهم، حسب وكالة الأنباء الإيطالية (اجي).

وشغل سالفيني منصب وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء في الحكومة الأولى لكونتي من يونيو 2018 إلى سبتمبر 2019. ويتبنى حزب الرابطة الذي يقوده موقفًا متشددًا حيال مسألة الهجرة، معتبرًا أن إيطاليا تتحمل عبئًا غير عادل كنقطة دخول أولى إلى أوروبا للمهاجرين القادمين من شمال أفريقيا.