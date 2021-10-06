الأمم المتحدة تعين دي ميستورا مبعوثا خاصا للصحراء الغربية بعد طرح 12 مرشحا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 أكتوبر 2021, 09:30 مساء
الموفد الأممي الخاص للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا. (أ ف ب)

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الأربعاء، الإيطالي السويدي ستافان دي ميستورا (74 عامًا) مبعوثًا خاصًّا للصحراء الغربية، بعد رفض المغرب أو جبهة بوليساريو نحو 12 مرشحًا منذ شغور المنصب في مايو 2019.

ورحب الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك لدى إعلانه التعيين، بـ«مؤشر إيجابي» بعد أكثر من عامين من البحث عن مرشح، واقتراح الأمم المتحدة «13 اسمًا» على طرفي النزاع، وفق «فرانس برس».

رفض وتراجع مغربي
وفي مايو الماضي، رفضت المغرب تعيين دي ميستورا، لكنها تراجعت أخيرًا عن قرارها وقبلت به تحت ضغوط أميركية، وفق دبلوماسيين. ويفترض أن يتسلم دي ميستورا مهامه في الأول من نوفمبر. وسيكون مقره في بروكسل حيث يعيش، بحسب الأمم المتحدة.

وفي 27 أكتوبر، يفترض أن يُجدد لعام مبدئيًّا تفويض بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية «مينورسو» التي سيتم التباحث بشأنها خلال اجتماع مغلق لمجلس الأمن في 13 أكتوبر.

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يخلف المبعوث الجديد الذي يتمتع «بخبرة أكثر من أربعين عامًا في الدبلوماسية والشؤون السياسية»، بحسب ما جاء في بيان للأمم المتحدة، الرئيس الألماني الأسبق هورست كولر الذي استقال في مايو 2019 بعدما أحيا محادثات بين المغرب وجبهة بوليساريو بمشاركة الجزائر وموريتانيا، لكنها لم تفضِ إلى أي نتيجة ملموسة.

 دبلوماسي متمرس 
ويجيد دي ميستورا الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والسويدية والعربية، وهو دبلوماسي متمرس شغل مناصب رفيعة في الأمم المتحدة. وكان مبعوثًا خاصًّا إلى سورية (2014-2018) والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق (2007-2009) وأفغانستان (2010-2011).

والصحراء الغربية موضوع نزاع منذ عقود بين المغرب وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر، وهي منطقة تصنفها الأمم المتحدة بين «الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي». 

تقترح الرباط التي تسيطر على ما يقارب 80% من أراضي المنطقة الصحراوية الشاسعة، حيث تم إطلاق مشاريع إنمائية مغربية كبرى في السنوات الأخيرة، منحها حكمًا ذاتيًّا تحت سيادتها. أما جبهة بوليساريو فتدعو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة تقرر عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين المتحاربين في سبتمبر 1991.

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