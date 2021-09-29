أول تعليق من رئيسة الحكومة التونسية الجديدة نجلاء بودن.. وتحدد ثلاث مهام لحكومتها

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 سبتمبر 2021, 07:45 مساء
رئيسة الحكومة التونسية الجديدة نجلاء بودن خلال لقائها الرئيس قيس سعيد، 29 سبتمبر 2021. (الرئاسة التونسية)

تعهدت رئيسة الحكومة التونسية الجديدة نجلاء بودن، بتشكيل حكومة متوافقة لمواجهة الصعوبات الاقتصادية وتلبية مطالب التونسيين، بعدما كلفها الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، هذه المهمة.

وقالت بودن التى أصبحت أول امرأة في تاريخ البلاد تتولى هذا المنصب، في تغريدة لها على «تويتر»: «يشرفني أن أكون أول امرأة تتقلد منصب رئاسة الحكومة في تونس».

وحددت بودن ثلاث مهام لحكومتها الجديدة حيث قالت: «سأعمل على تكوين حكومة متجانسة لمواجهة الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد ومحاربة الفساد، والاستجابة لمطالب التونسيين المتعلقة بحقوقهم الطبيعة في النقل والصحة والتعليم».

من هي؟
وقالت الرئاسة التونسية في وقت سابق اليوم بشأن قرار تكليف بودن: «عملًا بأحكام الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة على الفصل 16 منه، كلف رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021، السيدة نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة، على أن يتم ذلك في أقرب الآجال».

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وشغلت بودن رمضان قبل تكليفها تشكيل الحكومة خطة مكلفة تنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وقد تم تعيينها مديرة عامة مكلفة الجودة بوزارة التعليم العالي العام 2011.

كما شغلت منصب رئيسة وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة التعليم العالي، وتم تكليفها العام 2015 بمهمة بديوان وزير التعليم العالي السابق شهاب بودن.

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