من هي رئيسة الحكومة التونسية الجديدة؟

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 سبتمبر 2021, 01:09 مساء
رئيسة الحكومة التونسية الجديدة نجلاء بودن خلال لقائها الرئيس قيس سعيد، 29 سبتمبر 2021. (الرئاسة التونسية)

أصبحت نجلاء بودن رمضان أول رئيسة للحكومة في تاريخ تونس، بعدما أعلن الرئيس قيس سعيد، اليوم الأربعاء، تكليفها وضع التشكيلة الوزارية الجديدة بعد شهرين من إقالته رئيس الوزراء السابق هشام المشيشي، وتعليقه أعمال البرلمان وتوليه السلطة.

ونجلاء بودن رمضان من مواليد 1958 بولاية القيروان، وهي أستاذة تعليم عالٍ في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس مختصة في علوم الجيولوجيا، وفق وسائل إعلام تونسية.

- قيس سعيد يكلف نجلاء بودن بتشكيل حكومة جديدة

وتشغل بودن رمضان قبل تكليفها تشكيل الحكومة خطة مُكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وقد تمّ تعيينها مديرة عامة مكلفة بالجودة بوزارة التعليم العالي العام 2011.

كما شغلت منصب رئيسة وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة التعليم العالي، وتم تكليفها العام 2015 بمهمة بديوان وزير التعليم العالي السابق شهاب بودن.

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