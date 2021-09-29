قيس سعيد يكلف نجلاء بودن بتشكيل حكومة جديدة

من استقبال قيس سعيد لرئيسة الحكومة التونسية الجديدة نجلاء بودن، 29 سبتمبر 2021. (الرئاسة التونسية)

كلّف الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأربعاء، للمرّة الأولى في تاريخ البلاد امرأة هي نجلاء بودن، بتشكيل حكومة جديدة، إثر إقالته رئيس الوزراء السابق، وتعليقه أعمال البرلمان وتوليه السلطات منذ أكثر من شهرين.

وقالت الرئاسة في بيان: «عملا بأحكام الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة على الفصل 16 منه، كلّف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021، السيدة نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة، على أن يتم ذلك في أقرب الآجال».

من استقبال قيس سعيد لرئيسة الحكومة التونسية الجديدة نجلاء بودن، 29 سبتمبر 2021. (الرئاسة التونسية)

من استقبال قيس سعيد لرئيسة الحكومة التونسية الجديدة نجلاء بودن، 29 سبتمبر 2021. (الرئاسة التونسية)

من استقبال قيس سعيد لرئيسة الحكومة التونسية الجديدة نجلاء بودن، 29 سبتمبر 2021. (الرئاسة التونسية)