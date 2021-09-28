المغرب يعتبر قرار فرنسا تشديد شروط منح التأشيرات لمواطنيه «غير مبرر»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 سبتمبر 2021, 03:40 مساء
بوريطة متحدثا خلال مؤتمر صحفي مع المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش في الرباط. (الخارجية المغربية)

اعتبر المغرب قرار فرنسا تشديد شروط منح تأشيرات السفر لمواطنيه «غير مبرر»، وفق ما جاء على لسان وزير الخارجية ناصر بوريطة، الثلاثاء.

وقال بوريطة خلال مؤتمر صحفي بالرباط، إن المغرب «أخذ علمًا بهذا القرار الذي نعتبره غير مبرر»، وأكد أن الرباط سوف «تتابع الأمر عن قرب مع السلطات الفرنسية»، تعقيبًا على قرار باريس تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس ردًا على «رفض» الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها، وفق ما أعلن الناطق باسم الحكومة الفرنسية غابريال أتال، الثلاثاء، بحسب «فرانس برس».

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