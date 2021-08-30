بن زايد وإردوغان يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وتركيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 أغسطس 2021, 10:28 مساء
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد. (بوابة الوسط)

بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، «العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين».

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى، اليوم الإثنين، وفق وكالة أنباء الإمارات الرسمية، وهو الأول بينهما منذ توتر العلاقات بين أنقرة وأبوظبي منتصف العام 2016.

وأضافت وكالة الإمارات أن بن زايد وإردوغان تبادلا خلال الاتصال الهاتفي وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

- الرئيس التركي يستقبل مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد في أنقرة

واستقبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في 18 أغسطس، وفدًا إماراتيًّا برئاسة مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.

وقال وكالة الأنباء الإماراتية حينها إن اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وتركيا، خاصة التعاون الاقتصادي والتجاري والفرص الاستثمارية في مجالات النقل والصحة والطاقة بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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