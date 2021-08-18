الرئيس التركي يستقبل مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد في أنقرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 أغسطس 2021, 09:30 مساء
الرئيس التركي يستقبل مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد. (وام)

استقبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الأربعاء، وفدًا إماراتيًّا برئاسة مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء الذي جرى في أنقرة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية، خاصة التعاون الاقتصادي والتجاري والفرص الاستثمارية في مجالات النقل والصحة والطاقة بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين، كما جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية «وام».

ونقل طحنون بن زايد خلال اللقاء إلى الرئيس التركي «تحيات رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مسؤول تجاري باريسي يتحدث عن السحر في صناعة قميص ميسي
رياضة عالمية
الكيلاني تبحث في القاهرة مشكلات الليبيات المتزوجات من مصريين
ليبيا
تدمير جزئي لتمثال زعيم سياسي سابق من الهزارة بأفغانستان
دولى
«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار (الأربعاء 18 أغسطس 2021)
ليبيا
مدرب أوروبي يقود الأهلي طرابلس في الموسم الجديد
رياضة محلية
كاركاتير خيري - جيش أفغانستان
كاريكاتير
ليفاندوفسكي يقود «بايرن ميونيخ» للاحتفاظ بالسوبر الألماني للمرة التاسعة في ...
رياضة عالمية
«طائرة النجاة أم الموت؟»..نقلت مئات الفارين من «طالبان» وقتلت بعض من تمسكوا ...
دولى
الرئيس التونسي في مواجهة تحديات قرارته الاستثنائية
عربى
اعتماد مواعيد استئناف الدراسة والامتحانات النهائية لسنوات النقل والشهادتين
ليبيا
مجلس النواب يوافق على انتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر ويحيل القانون إلى اللجنة ...
ليبيا
أحزاب وتنظيمات سياسية تشيد بمخرجات اللجنة العسكرية «5+5»
ليبيا
غلق منظومة تسجيل الناخبين في الداخل بحلول منتصف الليل
ليبيا
كاركاتير خيري - خلاص! ياسر عنترة وفوضى
كاريكاتير
جلسة «النواب» في طبرق.. جدل حول صلاحيات الرئيس و«مليار الزواج»
ليبيا
«5+5» تخاطب «الرئاسي» والحكومة بضرورة تجميد الاتفاقات العسكرية ومذكرات التفاهم ...
ليبيا
البعثة الأممية تنفي وجود دور لها في مناقشة مقترحات خارج «خارطة الطريق»: البعض ...
ليبيا
أرقام قياسية حملت اسم العرب في حصاد أولمبياد «طوكيو 2020»
رياضة عالمية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

4 ملايين يورو للحصول على بوجاتي 2024