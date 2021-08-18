الرئيس التركي يستقبل مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد في أنقرة

الرئيس التركي يستقبل مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد. (وام)

استقبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الأربعاء، وفدًا إماراتيًّا برئاسة مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء الذي جرى في أنقرة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية، خاصة التعاون الاقتصادي والتجاري والفرص الاستثمارية في مجالات النقل والصحة والطاقة بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين، كما جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية «وام».

ونقل طحنون بن زايد خلال اللقاء إلى الرئيس التركي «تحيات رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان».