«العفو الدولية»: مئات النساء تعرضن للاغتصاب والعبودية وتشويه الأعضاء في تيغراي

مقاتلون من جبهة تحرير شعب تيغراي في ميكيلي. (أ ف ب)

أفاد تقرير لمنظمة العفو الدولية نشر، الأربعاء، بأن القوات الإثيوبية والإريترية «اغتصبت مئات النساء والفتيات» في منطقة تيغراي التي تشهد حربا، و«فرضت على بعض الضحايا العبودية الجنسية وتشويه أعضاء».



يوثق هذا التقرير، الذي أُعد استنادا إلى مقابلات مع 63 ضحية، الفظاعات التي فتحت السلطات الإثيوبية تحقيقا فيها، فيما أدين ثلاثة جنود حتى الآن بتهمة الاغتصاب، ويلاحق 25 آخرون بتهمة «العنف الجنسي والاغتصاب»، وفق وكالة «فرانس برس».



وقالت بعض الناجيات إنهن «تعرضن لاغتصاب جماعي فيما كن محتجزات طوال أسابيع» وروت أخريات أنهن «اغتصبن أمام أفراد من عائلاتهن وتعرضن لعنف جنسي تسبب لهن بإصابات دائمة قد لا يمكن علاجها»، حسب منظمة العفو الدولية.



وأوضحت الأمينة العامة لمنظمة العفو أنييس كالامار، «من الواضح أن الاغتصاب والعنف الجنسي استخدما كسلاح حرب لإلحاق ضرر جسدي ونفسي دائم بالنساء والفتيات في تيغراي. تعرض المئات منهن لمعاملة وحشية تهدف الى إذلالهن وتجريدهن من إنسانيتهن». وأضافت أن «فداحة وحجم الجرائم الجنسية المرتكبة تثير صدمة شديدة ويمكن أن ترقى إلى مستوى جرائم حرب أو حتى جرائم ضد الإنسانية».



أجرت وكالة «فرانس برس» في الأشهر الماضية مقابلات مع الكثير من النساء اللواتي قلن إنهن «تعرضن لاغتصاب جماعي من قبل جنود إثيوبيين وإريتريين».



400 ألف شخص يعيشون في «ظروف مجاعة»

بدأت المعارك في منطقة تيغراي (شمال) في نوفمبر، بعدما أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد، الجيش الفدرالي للتخلص من السلطات المحلية المنبثقة عن «جبهة تحرير شعب تيغراي». وحسب أحمد الحائز جائزة نوبل للسلام العام 2019، فإن هذه العملية جاءت ردا على هجمات ضد معسكرات للجيش الفدرالي أمرت بها الجبهة.

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مع تكثف النزاع، باتت الحصيلة الإنسانية مأسوية. وتفيد الأمم المتحدة بأن ثمة 400 ألف شخص يعيشون في «ظروف مجاعة» في تيغراي فيما تواجه المساعدات الإنسانية صعوبات في الوصول الى تلك المنطقة.

وحسب منظمة العفو الدولية، فإن المنفذين المحتملين لهذه الفظاعات هم من قوات إريتريا المجاورة، التي ساندت رئيس الوزراء الإثيوبي وقوات الأمن وميليشيات من منطقة أمهرة الإثيوبية المجاورة لتيغراي.

وقالت أكثر من عشرين امرأة لمنظمة العفو الدولية إنهن «تعرضن لاغتصاب من قبل إريتريين فقط»، فيما قالت نساء أخريات إن «إريتريين وإثيوبيين كانوا معا».

قالت امرأة تبلغ من العمر 21 عاما إنها احتجزت على مدى 40 يوما مضيفة «لقد اغتصبونا وجوعونا. كنا نحو ثلاثين امرأة، اغتصبونا جميعا».

سجلت مراكز صحية في تيغراي 1288 حالة عنف ضد النساء في الفترة من فبراير وأبريل 2021، حسب تقرير منظمة العفو الدولية، فيما يقدر الأطباء أن الكثير من الضحايا لا يأتون لرؤيتهم.