«العفو الدولية»: مئات النساء تعرضن للاغتصاب والعبودية وتشويه الأعضاء في تيغراي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 أغسطس 2021, 01:20 مساء
مقاتلون من جبهة تحرير شعب تيغراي في ميكيلي. (أ ف ب)

أفاد تقرير لمنظمة العفو الدولية نشر، الأربعاء، بأن القوات الإثيوبية والإريترية «اغتصبت مئات النساء والفتيات» في منطقة تيغراي التي تشهد حربا، و«فرضت على بعض الضحايا العبودية الجنسية وتشويه أعضاء».

يوثق هذا التقرير، الذي أُعد استنادا إلى مقابلات مع 63 ضحية، الفظاعات التي فتحت السلطات الإثيوبية تحقيقا فيها، فيما أدين ثلاثة جنود حتى الآن بتهمة الاغتصاب، ويلاحق 25 آخرون بتهمة «العنف الجنسي والاغتصاب»، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت بعض الناجيات إنهن «تعرضن لاغتصاب جماعي فيما كن محتجزات طوال أسابيع» وروت أخريات أنهن «اغتصبن أمام أفراد من عائلاتهن وتعرضن لعنف جنسي تسبب لهن بإصابات دائمة قد لا يمكن علاجها»، حسب منظمة العفو الدولية.

وأوضحت الأمينة العامة لمنظمة العفو أنييس كالامار، «من الواضح أن الاغتصاب والعنف الجنسي استخدما كسلاح حرب لإلحاق ضرر جسدي ونفسي دائم بالنساء والفتيات في تيغراي. تعرض المئات منهن لمعاملة وحشية تهدف الى إذلالهن وتجريدهن من إنسانيتهن». وأضافت أن «فداحة وحجم الجرائم الجنسية المرتكبة تثير صدمة شديدة ويمكن أن ترقى إلى مستوى جرائم حرب أو حتى جرائم ضد الإنسانية».

أجرت وكالة «فرانس برس» في الأشهر الماضية مقابلات مع الكثير من النساء اللواتي قلن إنهن «تعرضن لاغتصاب جماعي من قبل جنود إثيوبيين وإريتريين».

400 ألف شخص يعيشون في «ظروف مجاعة»
بدأت المعارك في منطقة تيغراي (شمال) في نوفمبر، بعدما أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد، الجيش الفدرالي للتخلص من السلطات المحلية المنبثقة عن «جبهة تحرير شعب تيغراي». وحسب أحمد الحائز جائزة نوبل للسلام العام 2019، فإن هذه العملية جاءت ردا على هجمات ضد معسكرات للجيش الفدرالي أمرت بها الجبهة.

- «أطباء بلا حدود» تعلق أنشطتها بأجزاء من إقليم تيغراي الإثيوبي بعد مقتل موظفيها

مع تكثف النزاع، باتت الحصيلة الإنسانية مأسوية. وتفيد الأمم المتحدة بأن ثمة 400 ألف شخص يعيشون في «ظروف مجاعة» في تيغراي فيما تواجه المساعدات الإنسانية صعوبات في الوصول الى تلك المنطقة.

وحسب منظمة العفو الدولية، فإن المنفذين المحتملين لهذه الفظاعات هم من قوات إريتريا المجاورة، التي ساندت رئيس الوزراء الإثيوبي وقوات الأمن وميليشيات من منطقة أمهرة الإثيوبية المجاورة لتيغراي.

وقالت أكثر من عشرين امرأة لمنظمة العفو الدولية إنهن «تعرضن لاغتصاب من قبل إريتريين فقط»، فيما قالت نساء أخريات إن «إريتريين وإثيوبيين كانوا معا».

قالت امرأة تبلغ من العمر 21 عاما إنها احتجزت على مدى 40 يوما مضيفة «لقد اغتصبونا وجوعونا. كنا نحو ثلاثين امرأة، اغتصبونا جميعا».

سجلت مراكز صحية في تيغراي 1288 حالة عنف ضد النساء في الفترة من فبراير وأبريل 2021، حسب تقرير منظمة العفو الدولية، فيما يقدر الأطباء أن الكثير من الضحايا لا يأتون لرؤيتهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

42 قتيلا جراء أكثر من 70 حريقا في الجزائر
عربى
في أول تعليق له.. ميسي يكشف السبب وراء انضمامه إلى «سان جيرمان»
رياضة عالمية
رسميا.. ميسي في «حديقة الأمراء» حتى 2023
رياضة عالمية
في ذكرى تأسيسه الـ81.. الدبيبة: مؤسسة الجيش لا يمكن أن تنسب لأحد بعينه مهما كانت...
ليبيا
نيمار لـ«ميسي»: معا من جديد
رياضة عالمية
ليبيا تستقبل 3727 طنا من الفواكه والخضروات عبر منفذ رأس أجدير خلال يوليو
ليبيا
رحيل الفنان عيسى عبد الحفيظ متأثرا بـ«كورونا»
ثقافة وفن
5 قتلى جراء حرائق الغابات في الجزائر
عربى
مراجعة أميركية محتملة بشأن نشر وثائق سرية خاصة بهجمات سبتمبر
دولى
تأكيد أول إصابة بفيروس «ماربورغ» في غينيا غرب أفريقيا
دولى
عادل جمعة: إردوغان رفع القيود المفروضة على خطابات الضمان التركية لمؤسسات ليبية
ليبيا
ذكرى تأسيس الجيش الليبي.. البداية بدعوة من الأمير إدريس السنوسي
ليبيا
وثائقي حول دور الروس في ليبيا يخرج «طباخ بوتين» عن صمته
ليبيا
حفتر: الجيش الليبي لن يكون خاضغا لأي سلطة
ليبيا
ناغازاكي اليابانية تحيي الذكرى السادسة والسبعين للقصف النووي الأميركي
دولى
مستشفى الهواري يحذر من ارتفاع الوفيات بالذبحة الصدرية: زيادة ملحوظة بين الشباب
ليبيا
موظفو مجلس الوزراء ببنغازي يدينون خطف رئيس الديوان أثناء وجوده في طرابلس ...
ليبيا
كاركاتير خيري - نعم للانتخابات
كاريكاتير
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كل ما تحتاج معرفته عن انخفاض ضغط الدم