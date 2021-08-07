تجدد التظاهرات ضد فرض الشهادة الصحية في مدن فرنسية

تظاهرة في باريس ضد فرض الشهادة الصحية. (أ ف ب)

يشهد عدد من المدن الفرنسية، السبت، تظاهرات في رابع عطلة نهاية أسبوع على التوالي رفضًا لتوسيع استخدام الشهادة الصحية والتطعيم الإجباري ضد كورونا لمقدمي الرعاية، الذي صادق عليه المجلس الدستوري الخميس.

ويثير فرض الشهادة الصحية وقيود أخرى غضبًا في عدد من البلدان، بينما يسجل انتشار للمتحورة «دلتا» من الفيروس في بلدان عدة. وكانت وزارة الداخلية الفرنسية أحصت 204 آلاف متظاهر على الأقل في 31 يوليو. وقال مصدر في الشرطة: «نتوقع العدد نفسه من المتظاهرين بشكل عام» هذا السبت، إذ من المقرر تنظيم أكثر من 150 تجمعًا، وفق «فرانس برس».

جرعة واحدة

وتلقى نحو 66% من الفرنسيين جرعة واحدة على الأقل من اللقاح. وتأتي التجمعات غداة نداء ملح جديد أطلقه الرئيس إيمانويل ماكرون وحض فيه مواطنيه على تلقي اللقاح.

وفي باريس ردد حشد ضم نحو ألف متظاهر بينهم عدد من محتجي «السترات الصفر» هتافات معادية للرئيس ماكرون بينها «ماكرون لا نريد شهادتك الصحية» و«ماكرون لم نعد نريد سماع صوتك». وأحاط دركيون بالحشد.

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وأكد ألكسندر فوريز (34 عاما) الذي وضع كمامة أنه يتظاهر «للمرة الأولى»، موضحا أنه أصيب بكوفيد-19. وقال هذا الموظف في مجال التسويق إن «المشكلة في الشهادة الصحية هي أنهم يقومون بإجبارنا». وتابع أنه «لا يصدق أن تطبيقها سيكون موقتا».

فرض الشهادة الصحية

ويعارض جزء كبير من المتظاهرين وبعضهم تلقى اللقاح، فرض الشهادة الصحية التي تشكل برأيهم «إجبارا مقنعا على التطعيم». ويرون أن هذه القيود غير متكافئة، ويشعرون بالقلق خصوصا من أن صاحب العمل قد تكون لديه القدرة على تعليق عقد موظف لا يحمل وثيقة صالحة.

واعتبارا من الإثنين، يفترض تقديم شهادة تطعيم أو فحص يثبت عدم الاصابة بكوفيد أو شهادة شفاء من المرض لدخول المقاهي والمطاعم والمسارح والمعارض التجارية وللقيام برحلة طويلة في طائرة أو تدريب. وتقول السلطات إن عدد الذين يتم إدخالهم المستشفيات في أوضاع حرجة يرتفع وكذلك عدد الوفيات بالمرض. ويشهد الوضع تدهورا في جزر الهند الغربية وخصوصا غوادلوب.

وتجري تظاهرات في مدن فرنسية أخرى مثل ليون وطولون ومونبيلييه ونيس وريمس ودانكرك.