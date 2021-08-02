مستشاران للغنوشي يؤكدان نقل رئيس حزب «النهضة» التونسي لمستشفى عسكري

رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي (أرشيفية: الإنترنت).

ذكر مستشاران لراشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي ورئيس حزب النهضة التونسي إن الغنوشي نقل لمستشفى عسكري اليوم الأحد، وفق «رويترز».

وكان أحد مستشاري الغنزشي ويدعى أحمد قعلول أوضح في وقت سابق اليوم لـ«فرانس برس» أن زعيم حزب النهضة ورئيس البرلمان والمسؤول الثاني في البلاد «لم يدخل المستشفى ولا يعاني من أي شيء خطر».

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وقال قعلول وهو وزير سابق: «أُصيب بوعكة صغيرة في وقت سابق من اليوم وتوجه إلى عيادة طبية للخضوع لفحص. وخلال الفحص قيل له إنه لا يعاني من أي شيء خطر. وصف له أحد الأطباء بعض الأدوية وقد عاد إلى منزله».

وأضاف: «الغنوشي متعب بعض الشيء في هذه المرحلة». وتابع أن الغنوشي الثمانيني يعمل «16 إلى 18 ساعة في اليوم» منذ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، توليه السلطة التنفيذية وتجميد البرلمان.

وأصيب الغنوشي (80 عاما) بفيروس كورونا الشهر الماضي وقضى أسبوعا في المستشفى العسكري.