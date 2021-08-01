«فرانس برس»: إصابة راشد الغنوشي بوعكة صحية

راشد الغنوشي خلال مقابلة مع وكالة «فرانس برس» في مكتبه بالعاصمة تونس، 29 يوليو 2021. (أ ف ب)

أصيب رئيس حزب النهضة التونسية راشد الغنوشي، بوعكة صحية «غير خطرة»، السبت، على ما قال أحد مستشاريه لوكالة «فراسن برس» في وقت تشهد فيه تونس أزمة سياسية كبيرة.

وأوضح أحمد قعلول أن زعيم حزب النهضة ورئيس البرلمان والمسؤول الثاني في البلاد «لم يدخل المستشفى ولا يعاني من أي شيء خطر».

وقال قعلول وهو وزير سابق: «أصيب بوعكة صغيرة في وقت سابق من اليوم وتوجه إلى عيادة طبية للخضوع لفحص. وخلال الفحص قيل له إنه لا يعاني من أي شيء خطر. وصف له أحد الأطباء بعض الأدوية وقد عاد إلى منزله».

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وأضاف: «الغنوشي متعب بعض الشيء في هذه المرحلة». وتابع أن الغنوشي الثمانيني يعمل «16 إلى 18 ساعة في اليوم» منذ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، توليه السلطة التنفيذية وتجميد البرلمان.

وأعلن قيس سعيد تدابير استثنائية قضت بتجميد أعمال البرلمان لثلاثين يوما، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، من مهامه وتولي السلطة التنفيذية بنفسه. وندد حزب النهضة بالقرارات الرئاسية، واصفا إياها بـ«الانقلاب على الثورة والدستور».